Abur cubur tüketiminden nasıl uzak durulur?

-Tüm ailenizi seferber ederek çekmecelerinizdeki abur cuburları temizleyin.

-Besleyici yemek, tatlı ve atıştırmalıklar için sağlıklı kaynaklar oluşturun. Evinizde sağlıklı beslendiğiniz sürece dışarıda yaptığınız nadir fast food veya tatlı kaçamakları size kendinizi çok kötü hissettirmeyecektir.

-Dengeli olmayı ihmal etmeden, kendiniz için gerçekçi hedefler belirleyin. Abur cuburu hayatınızdan tamamen çıkarmak sadece canınızın onları daha fazla istemesine sebep olacaktır, bu nedenle abur cubur tüketimini azaltmak için kendinize haftalık izinler verin.

-Tipik kızarmış yemeklerin ızgara versiyonlarını tercih edin. Ekmek arası ızgara tavuk, ızgara tavuk ve pilav, peynirsiz az mayonezli sadviçler, yağsız veya fırınlanmış patates, su ve az soslu salatalar birçok fastfood restoranlarının menüleri arasındadır.

-Sağlıklı yiyecekler yemeye odaklanın. Abur cuburları ortada bırakarak diğer tüm sağlıklı seçenekleri saklamadığınızdan emin olun. Mutfak tezgahınız üzerinde veya masanızda bir meyve sepeti bulundurmaya özen gösterin.

-Eğer buzdolabınızı sadece sağlıklı yiyeceklerle doldurursanız, yağlı ve şekerli yeme dürtünüzü yenebilirsiniz.

-Tüm akşam televizyon önünde oturmak gibi sizi abur cubur krizine sokabilecek durumlardan kaçının. O şeytani abur cubur makinalarından evinizden sağlıklı atıştırmalıklar getirerek ve cebinizdeki bozuklukları evde bırakarak kendinizi koruyun.

-Yemeklerinizi büyük miktarlarda pişirerek dondurucuya ekstra yemekler atın. Bu şekilde, işten eve geldiğinizde abur cubur yemek tek seçeneğiniz olmayacaktır.

İPUCU VE UYARILAR:

Beslenmenizi dengelemek için, kendinizi reddetmek yerine, iştahınıza kulak vererek yemeğinizin içeriğini ve porsiyonlarınızı ona göre ayarlayın.

Gıda etiketlerini okuma alışkanlığı edinin: eğer içindekiler kısmında yazan ilk iki malzeme yağ ve şekerse elinizdeki abur cuburdur.

Etiketlere inanmayın. "Düşük karbonhidratlı", "az yağlı" veya "yağlısız" olduğunu iddia eden birçok ürün çok yüksek kaloriler ve trans yağlar içermektedir.

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