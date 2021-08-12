ABÜ’den dikkat çeken adımlar

Antalya Bilim Üniversitesi (ABÜ), eğitimöğretimi daha da kaliteli kılmak, orijinal araştırmalar ile projeler ortaya koymak için birtakım politikalar belirledi. Bu politikalar şöyle:

Eğitim Öğretim Politikası: ABÜ, öğrencilerin eğitimlerini tamamlamalarının ardından gerek iş yaşamlarında gerekse sosyal hayatlarında toplumun değerlerini sahiplenen, özgün ve bilimsel düşünebilen, mesleklerini dünyanın her yerinde icra edebilecek yeterlilikte bireyler olabilmelerini amaçlıyor. Her öğrenciye temas edip akademik, sosyal ve sektörel eğitimler veren bir kurum olmayı hedefliyor. Öğrencilerin topluma karşı saygılı ve sorumlu bireyler olarak yetişmeleri için çaba gösteriyor.

Araştırma Politikası: Üniversite, Türkiye’nin ilerlemesine katkı sunmaya ve hem kaliteli hem de özgün projelerle öne çıkan bir kurum olmaya çalışıyor. Bölgesel ile yerel gereksinimleri dikkate alarak toplumsal faydayı amaçlayan temel ve uygulamalı araştırmalar yapıyor.

Toplumsal Katkı Politikası: ABÜ, toplumun ekonomik ve sosyal seviyesini arttırıp bulunduğu bölgeye güç katan sosyal sorumluluk projeler ortaya koyuyor. Bu projelerin adedini arttırmak için gerekli her adımı atıyor.

İnsan Kaynakları Politikası Üniversite, çalışanların niteliklerini arttırmaya odaklanıyor. Kişi haklarına saygılı ve değişen şartlara hızlı adaptasyon sağlayan personel yapısıyla dikkat çekiyor.

Uzaktan Eğitim Politikası: ABÜ, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanarak zaman ile mekân sınırlılığından bağımsız olarak öğrencilerin eğitimlerini sürdürmelerini sağlamayı esas alıyor. Bilişim teknolojileriyle örgün eğitimi desteklemeyi, öğrencilerin farklı ve çeşitli bilgi kaynaklarına erişmelerine imkân tanımayı merkeze oturtuyor. Bilgi birikiminden daha geniş kitleleri faydalandırmaya gayret ediyor.

Çok renkli üniversite

Dünyanın dört bir yanından gençleri aynı kampüste buluşturan çok renkli ve çok sesli ABÜ, kapılarını bu yıl da aday öğrenciler için açıyor. 2021-2022 Akademik Yılı’nda eğitim vermeye başlayacak olan Beslenme ve Diyetetik, Ebelik, Optisyenlik bölümlerinin yanı sıra kalitesini ispat etmiş Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Turizm Fakültesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun seçkin, genç, dinamik akademisyenleri; üniversitenin güler yüzlü, profesyonel idari çalışanları öğrencileri parlak bir geleceğe hazırlamak için heyecanla bekliyor.

Rektörden

Prof. Dr. İsmail Yüksek: “Sevgili öğrenciler, ABÜ farklılıkları zenginlik olarak algılayan yapısı, nitelikli akademik kadrosu, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı ilke edinen idari çalışanlarıyla Hukuk Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Turizm Fakültesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu, Yabancı Diller Yüksek Okulu, Meslek Yüksek Okulu olarak Türkiye’nin Yükseköğretim hayatına katkıda bulunmaktadır. Kurulduğumuz günden beri gerek bilimsel gerekse sosyal gelişmeleri takip ederek ülkenin gelişmesine katkı sağlayan eğitim ile araştırma hizmetleri sunarak toplumun değerlerine sahip çıkan, eleştirel, özgün ve bilimsel düşünen gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Önceliğimiz, hızla gelişen ve değişen dünyada siz sevgili öğrencilerimizin bilimin sınırlarını zorlayan, keşfedilmemişi keşfetmeyi hedefleyen, teknik ve sosyal yeterlilikte bireyler olmanızdır. Eğer geleceğiniz hakkında bizimle aynı hedefleri paylaşıyorsanız dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan Antalya’da farklı ülkelerden ve kültürlerden öğrencilerle renkli ve aile sıcaklığıyla kucaklanacağınız kampüsümüze sizleri davet ediyoruz.”