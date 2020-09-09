Abu Dabi'deki otellere Yahudi müşteriler için "Kosher" ürünlerinin bulundurulması talimatı verildi

İSTANBUL (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Turizm ve Kültür Dairesi, İsrail ile varılan anlaşmadan sonra tüm otellerde Yahudilerin helal kabul ettiği ve "Kosher" olarak tanımlanan ürünlerin bulundurulması yönünde genelge yayınladı.

Abu Dabi Turizm ve Kültür Dairesi tarafından kentteki oteller için yayımlanan genelgede, ülkeye gelecek tüm turistler için gerekli yiyecek ve içeceklerin temin edilmesinden emin olunmak istenildiği kaydedildi.

Genelgede, Abu Dabi'deki tüm otellerin menü ve oda servilerine "Kosher" ürünlerini dahil etmeleri gerektiği aktarıldı.

Kosher ürünlerinin bulundurulması için yapılması gereken adımlara da değinilen genelgede, Kosher sertifikasının alınması ve bu tarz ürünlerin hazırlanması için mutfaklarda özel bir alanın belirlenmesi gereğinin altı çizildi.

Abu Dabi ve Dubai'de, farklı gerekçelerle ABD, Avrupa ve Güney Afrika'dan gelen ve köken olarak bu ülkeyle hiçbir bağı bulunmayan 2 bin ila 3 bin arasında kişi, toplamda 150 Yahudi aile ikamet ediyor.



Abu Dabi yönetiminin, İsrail ile son yıllarda geliştirdiği iyi ilişkiler dolayısıyla BAE'de resmi olarak Yahudi Topluluğu da kurulmuştu.

BAE, Yemen'de kalan son Yahudileri de ülkesine tahliye etmeyi planlıyordu.

- BAE ve İsrail arasındaki normalleşme

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.



İsrail ve ABD'li ortak heyetler, 31 Ağustos'ta, ilk defa Tel Aviv'den ticari bir uçak seferiyle Abu Dabi'ye gelip normalleşme anlaşması için 2 günlük görüşmeler gerçekleştirmişti.



BAE, 1979’da Mısır’ın ve 1994’te Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.