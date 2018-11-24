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Abu Dabi'de pole pozisyonu Hamilton'ın

- Formula 1'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak sezonun son yarışına Mercedes pilotu Hamilton ilk sıradan başlayacak

24 Kasım 2018 Cumartesi 17:33
Abu Dabi'de pole pozisyonu Hamilton'ın


İSTANBUL (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. yarışı Abu Dabi Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sırada başlayacak.

Başkent Abu Dabi'deki 5 bin 554 metrelik Yas Marina Pisti'nde, 55 tur üzerinden gerçekleştilecek Abu Dabi Grand Prix'sinin sıralama turları yapıldı.

Meksika'da düzenlenen grand prix sonrasında kariyerinin beşinci şampiyonluğunu ilan eden Mercedes pilotu Hamilton, 1 dakika 34.794 saniyelik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas, 1.34.956 ile 2'nci, Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel de 1.35.125 ile 3'üncü en iyi zamana imza attı.

Abu Dabi Grand Prix'si yarın TSİ 16.10'da koşulacak.


Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 17:33
  1. Abu Dabi Grand Prix
  2. Formula 1
  3. Lewis Hamilton
  4. Mercedes
  5. Sıralama turları

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