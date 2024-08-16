Aboubakar’ın yaptığı teklif belli oldu: Ayrılık paniği: Verin kurtulun şu kamburdan…

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ı kadroda düşünmüyor. Kamerunlu golcü, ayrılmak istemiyor ve tüm teklifleri reddediyor.

Beşiktaş, Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ı kadroda düşünmediği için en kısa sürede yollarını ayırmayı planlıyor.

2025'te sona erecek sözleşmesi bulunan Aboubakar, ayrılmak yerine kulüpte kalmakta ısrar ediyor.

Brezilya Ligi ve Arap ülkelerinden gelen teklifleri geri çeviren 32 yaşındaki oyuncu, yıllık 3 milyon 110 bin euro garanti ücret alıyor. Aboubakar, sözleşmesinin feshedilmesi durumunda bu paranın kendisine ödenmesini talep ediyor.

Beşiktaş yönetimi, Vincent Aboubakar'a kadroda düşünülmediğini net bir şekilde iletti. Ancak Kamerunlu golcü, bu mesajlara rağmen ayrılma konusunda olumlu bir yanıt vermedi.

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Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar'ı Süper Kupa'da Galatasaray'a ve ligde Samsunspor'a karşı oynanan maçların kadrosuna almadı.

Hollandalı hoca, Aboubakar'a şans vermeyi düşünmediği için oyuncunun kadroda yer alması zor görünüyor.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 34 maça çıkan Vincent Aboubakar, 12 gol ve 3 asistle 15 gole katkı sağladı.

Bu performans, Kamerunlu golcünün takımda kalmasını sağlayacak kadar etkili olmadı.