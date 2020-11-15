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Spor Aboubakar'dan PSG'ye transfer mesajı
Spor

Aboubakar'dan PSG'ye transfer mesajı

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, Paris Saint Germain teknik direktörü Thomas Tuchel'e transfer mesajı gönderdi. Yıldız futbolcu Porto'da birlikte oynadığı Danilo'nun PSG'de kalmayı hak ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 23:59:00 -
Aboubakar'dan PSG'ye transfer mesajı

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, Paris Saint Germain'de kiralık forma diyen Danilo ile alakalı konuştu.

Porto'da Danilo ile beraber oynayan Aboubakar, PSG teknik direktörü Tuchel'e mesaj gönderdi ve "Danilo PSG'de kalmayı hak ediyor." dedi.

Aboubakar, "Ah Danilo! Kaptanım. Ona çok saygı duyuyorum. Özetlemek gerekirse o bir lider ve süper bir insan. Güçlü bir kişiliğe sahip, kendine güveni tam. Nasıl güçlü kalacağını da biliyor. İhtiyaç dahilinde takım arkadaşlarına yardımda bulunabiliyor. O, PSG'de olmayı ve orada kalmayı hak ediyor. Ayrıca Portekiz milli takımında da oynuyor. Kendisine zaman verilmeli." dedi.

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