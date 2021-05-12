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Spor Aboubakar ve Cenk Tosun PFDK'ya sevk edildi
Spor

Aboubakar ve Cenk Tosun PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş'ın yıldızları Cenk Tosun ve Aboubakar "sportmenliğe aykırı hareket" ve "hakaret" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 22:10:00 -
Aboubakar ve Cenk Tosun PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, "sportmenliğe aykırı hareket" ve "hakaret" nedeniyle, Vincent Aboubakar ise "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Beşiktaş Kulübü; saha olayları, usulsüz seyirci alınması ve talimatlara aykırı hareketler nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Alınan kararlar şu şekilde;

8- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 11.05.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2, 7/11 ve 9/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu CENK TOSUN'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca, "sportmenliğe aykırı hareketi" Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 12.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu VINCENT ABOUBAKAR'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

 

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