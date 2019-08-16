Abonelere kesintisiz hizmet

Vodafone müşterileri; arife günü ve Kurban Bayramı’nı kapsayan toplam 5 günde yaklaşık 1,1 milyar dakika konuştu, 310 milyon SMS attı, 21 milyon GB mobil internet kullandı.

Bayram süresince en çok konuşan 10 il İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Şanlıurfa, Bursa, Adana, Samsun, Konya ve Kocaeli olarak sıralandı.

En çok SMS gönderen iller de İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Samsun, Konya, İzmir, Bursa, Antalya, Adana ve Van olarak kayıtlara geçti.

Mobil internet kullanımında ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Balıkesir, Samsun, Muğla ve Şanlıurfa öne çıktı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Kurban Bayramı’nda abonelerinin kesintisiz iletişim ihtiyacını karşıladıklarını belirterek, “Müşterilerimize sevdikleriyle hasret giderme imkânı tanıdık. Bu vesileyle, tüm halkımızın geçmiş bayramını kutluyoruz” dedi. Dijital teknoloji şirketi olmayı planladıklarını kaydeden Aksoy, “Bu hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz” ifadesini kullandı.