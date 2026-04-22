AB'nin Türkiye düşmanlığını itiraf etti düzeltmeler peş peşe geldi Leyen'in pisliğini temizleme çabası
Teknoloji

AB’nin Türkiye düşmanlığını itiraf etti düzeltmeler peş peşe geldi Leyen'in pisliğini temizleme çabası

AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
AB'nin Türkiye düşmanlığını itiraf etti düzeltmeler peş peşe geldi Leyen'in pisliğini temizleme çabası

AB Komisyonu Başkanı Leyen'in Türkiye hakkındaki sözlerini düzelten AB Komisyon Sözcülüğü, "AB aday ülkesi Türkiye tartışmasız önemli bir ortak" izahatında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in sözlerinin ardından AB Komisyonu Sözcülüğü, konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Sözcülük, "Türkiye’nin anılması, özellikle Batı Balkanlar’daki jeopolitik ağırlığı, büyüklüğü ve hedeflerinin bir yansımasıdır. Herhangi bir ülkeyle kıyaslama amacı taşımamaktadır." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye, bölgede ekonomik ve siyasi açıdan tartışmasız önemli bir ortaktır." vurgusunu yapan Sözcülük, bu durumun bağlantısallık gündemi gibi stratejik alanlarda, Türkiye’nin bölgedeki kilit dayanak noktalarından biri olduğu Trans-Hazar Orta Koridor kapsamında ve göç yönetimi alanında uzun süredir devam eden ortaklığıyla da kendini gösterdiğini ifade etti.

AB, von der Leyen'in "Avrupa'nın Türkiye'nin etkisine bırakılamayacağı" ifadelerine ilişkin soruyu yanıtladı

Sözcülük, "Türkiye, ayrıca önemli bir NATO müttefiki ve AB aday ülkesidir. Bu yönüyle de kilit bir muhatap konumundadır." açıklamasında bulundu.

Hamburg'da Die Zeit gazetesinin 80. yıl etkinliğinde konuşan von der Leyen, AB’nin genişlemesini desteklediğini vurgulayarak, "Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki; Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin. Daha büyük ve jeopolitik düşünmeliyiz.” açıklamasında bulunmuştu.

 

 

Mehmet emin temel

T.C aaB ye ait değiliz. TDT ülkesiyiz . Hiristiyan klübü AB de işimiz olmaz

SELAM

O KADAR avropa ülkesi 1 Lanetli siyonist İTRAİLİN etmezler . Korkak fıleler.
