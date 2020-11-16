  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi AB’nin trilyonluk koronavirüs paketi veto edildi
Ekonomi

AB’nin trilyonluk koronavirüs paketi veto edildi

Avrupa Birliği'nin (AB) toplam 1,8 trilyon avroluk gelecekteki bütçesi ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan kurtarma programı, hukukun üstünlüğü şartına karşı çıkan Macaristan ve Polonya tarafından veto edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 21:57:00 -
AB’nin trilyonluk koronavirüs paketi veto edildi

AB üyesi ülkelerin daimi temsilcilerini Brüksel'de bir araya getiren Coreper toplantısında, Birliğin 2021-2027'deki bütçesi ve ekonomik kurtarma programı görüşüldü.

Almanya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı Sözcüsü Sebastian Fisher, toplantı hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İki üye ülkenin çekinceleri nedeniyle AB büyükelçileri gerekli olan oy birliğini sağlayamadı." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, ilk olarak AB fonlarının hukukun üstünlüğü şartına bağlanmasının üye ülke temsilcileri tarafından nitelikli çoğunlukla kabul edildiğine işaret eden Fisher, bunun ardından Macaristan ve Polonya'nın oy birliği gereken bütçe ve kurtarma programına ilişkin paketi veto ettiğini belirtti.

Süreç nasıl işledi?

AB üyesi 27 ülkenin liderleri, temmuz ayında yaptıkları 4 gün süren zirvede salgının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan kurtarma programı ve AB'nin 2021-2027'deki bütçesini içeren yaklaşık 1,8 trilyon avroluk pakette uzlaşı sağlamıştı.

AB'nin uzun dönem bütçesinin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanması gerekiyordu. Bu nedenle AB Konseyi ve AP arasında bütçe müzakereleri yapılıyordu.

AP özellikle bütçede iklim koruma, dijitalleşme, sağlık, gençlik, eğitim, araştırma ve göç alanlarına daha fazla kaynak ayrılmasını, bütçedeki öz kaynakların artırılmasını ve AB fonlarının hukukun üstünlüğü ilkesine bağlanmasını talep etti.

Geçtiğimiz günlerde AP ile AB Konseyi Dönem Başkanı Almanya, birlik fonlarının hukukun üstünlüğü koşuluna bağlanması konusunda ve bazı programlara ilave kaynak sağlanmasında siyasi uzlaşı sağladı.

Uzlaşıya göre, hukukun üstünlüğü konusunda eksikleri olan bir AB üyesi ülkenin fonları kesintiye uğrayabilecekti.

Bu kesinti için AB Konseyi'nde üye ülkelerin yüzde 55'ini ve Birlik toplam nüfusunun yüzde 65'ini temsil eden nitelikli çoğunluk sağlanması gerekecekti.

Söz konusu AB fonlarının hukukun üstünlüğü ilkesine bağlanmasına özellikle Macaristan ile Polonya sıcak bakmıyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İğrenç iddialar sonrası şarkıcı isim vuruldu!
Gündem

İğrenç iddialar sonrası şarkıcı isim vuruldu!

Daha önce dolandırıcılık ve eşcinsel ilişki görütüsüyle şantaj iddialarıyla gündeme gelen şarkıcı Bulut Duman, Kadıköy'de silahlı saldırı so..
Rusya'dan flaş Azerbaycan tezkeresi açıklaması
Gündem

Rusya'dan flaş Azerbaycan tezkeresi açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Türkiye'nin Azerbaycan'a asker göndermesini öngören tezkerenin TBMM'ye gönderilmesine ilişkin açıklamada bul..
Devlet yetkilileri derhal göreve! Kemalist şahıstan Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı
Gündem

Devlet yetkilileri derhal göreve! Kemalist şahıstan Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı

Youtube üzerinden yayın yapan İbrahim Atabey adlı Kemalist şahıs yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e alçakça saldırdı.
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay