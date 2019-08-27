0553 313 94 23

AB'nin ticaretinde doların konumu güçlendi

28 üyeli AB'de geçen yıl Birlik üyesi olmayan ülkelerle ticarette en çok kullanılan para birimi olan dolar, avroya göre yüzde 4 daha fazla tercih edildi- AB dışından ithal edilen malların yarısından fazlası 28 üyeden oluşan AB'nin 19 ülkesinde dolar üzerinden fatura edildi

27 Ağustos 2019 Salı 11:02
AB'nin ticaretinde doların konumu güçlendi

İSTANBUL (AA) - ABDULSELAM DURDAK - Avrupa Birliği'nde (AB) geçen yıl Birlik üyesi olmayan ülkelerle yapılan toplam ticarette (ithalat ve ihracat) yüzde 45'le en fazla kullanılan para birimi olan dolar, yüzde 41 orana sahip avroya kıyasla daha fazla kullanıldı.

AA muhabirinin Avrupa İstatistik Ofisi'nin raporundan derlediği verilere göre, 28 üyeden oluşan AB, geçen yıl Birlik üyesi olmayan ülkelere yaptığı ihracatın yüzde 48’ini avro, yüzde 33’ünü de dolar üzerinden gerçekleştirdi.

Söz konusu ülkelerden yapılan ithalatta ise tam tersi bir tablo görüldü. Bu ülkelerden ithalatın yüzde 56’sı dolar, yüzde 35’i de avro üzerinden fatura edildi.

AB'de geçen yıl üçüncü ülkelerle yapılan toplam ticarete (ithalat ve ihracat) bakıldığında dolar yüzde 45'le, yüzde 41 orana sahip avroya kıyasla daha fazla kullanıldı. Böylece, 2018'de AB'nin birlik ülkesi olmayan ülkelerle ticaretinde en çok kullandığı para birimi dolar, avroya göre yüzde 4 daha fazla tercih edildi.

Ayrıca 2018'de ihracatta avronun payı 2010 yılına kıyasla yüzde 4,5 gerilerken, doların payı yüzde 3,2 artış gösterdi. İthalatta ise avro 2010 yılına kıyasla yüzde 2,2 daha az, dolar da yüzde 1,2 oranında daha fazla kullanıldı.


- İthalatta avroyu en fazla Slovenya kullandı


Slovenya'da ithalatın neredeyse üçte ikisi, yani yüzde 66'sı ,avro üzerinden fatura edildi. Bu oran Avusturya'da yüzde 62, Slovakya'da 61, Letonya'da 54, Hırvatistan'da 53 seviyesinde gerçekleşti. Avronun ithalattaki payı yalnızca bu ülkelerde yüzde 50'nin üzerinde oldu. Almanya'da ise üçüncü ülkelere ithalatta avronun payı yüzde 47 seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yandan, Birleşik Krallık'ın toplam mal ithalatında avronun payı ise yüzde 5 olurken, İsveç'in yüzde 13 ve Yunanistan ile Danimarka'nın da yüzde 23 olarak kayıtlara geçti.

Genel olarak bakıldığında, AB dışından ithal edilen malların yarısından fazlası 28 üyeden oluşan AB'nin 19 ülkesinde dolar üzerinden fatura edildi.

- İhracatta avroyu en az Birleşik Krallık kullandı

İhracatta avro kullanımında en fazla pay yüzde 80'le Slovenya ve Slovakya'da belirlendi. Bu oran diğer 16 birlik üyesi ülkede ise yüzde 50 ile yüzde 80 aralığında gerçekleşti.

AB dışındaki ülkelere ihracatında avroyu en az tercih eden ülke ise yüzde 4'le Birleşik Krallık oldu. Ardından, yüzde 14'le İrlanda, yüzde 20 ile İsveç ve yüzde 23'le de Danimarka sıralandı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:02
  1. AB
  2. Avrupa Birliği
  3. Dolar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yalova’da ücretsiz ders kitapları okullara dağıtılıyor
    1. Yalova’da ücretsiz ders kitapları..
    2. Akşehir’de 5. Geleneksel 3x3 Sokak..
    3. Öğretmen, öğrenci velisini silahla..
    4. DPÜ BESYO’nun Özel Yetenek Sınavları..
    5. Hisarcık polisinden emniyet kemeri..
    6. Konyaaltı Belediyesi’nden ‘Kubat’..
    7. Kardeşi tarafından kazara vuruldu
    8. Göztepe’den transfer atağı
    9. Gediz’de bebek bakım ve emzirme..
    10. MHP Genel Başkanı Bahçeli Erzurum’da
    11. Diyarbakır’da 130 bıldırcın doğaya..
    12. Mavi bayraklı plajlarda çevreci potalar
    13. Gurbetçiden köyüne dev Türk bayrağı
    14. ERÜ’de doluluk oranı yüzde 96’ya ulaştı
    15. Doğanköy oryantiring sporu ile tanıştı
    16. Ali Babacan'ın hedefi belli oldu!..
    17. Trump 'Kanımda Almanlık var' dedi!..
    18. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda D Grubu:..
    19. Yeni öğretim yılında Okul kantinlerine..
    20. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda D Grubu:..
    21. Şaphane’de Muhtarlar toplantısı..
    22. Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak..
    23. TÜGVA’nın yaz kampa sona erdi
    24. ENFA Bal ‘CNR Food İstanbul Fuarı’nda
    25. Aynalı Çarşı’da yaz hareketsiz geçti
    26. Öğrencileri sınav değil aileler strese..
    27. Konya Emlakçılar Odası Faiz indirimi..
    28. TOKİ Sakarya 2019 projeleri TOKİ..
    29. Ataşehir’de su baskınlarına karşı dere..
    30. İSO, "Yatırım Teşvik Bülteni" ile..
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!