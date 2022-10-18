AB'nin Rus gazına alternatif bulundu! Dünyanın geleceğini değiştirebilir

"Avrupa alternatif gazını buldu, Rusya pazar arıyor"

Nezavisimaya Gazeta, Rusya'nın AB'ye alternatif pazar bulamadan AB'nin Rus gazına alternatif bulduğunu yazdı. Gazetenin haberinde, Amerikan menşeili sıvılaştırılmış doğal gazın, Rus gazının kesilmesinden birkaç hafta sonra kıtaya gelmeye başladığı bilgisi yer alıyor.

Gazetenin görüşüne başvurduğu uzmanlar, Rus gazının Avrupa yerine Çin gibi başka pazarlara yönlendirilmesi için birkaç yıla daha ihtiyaç olduğu görüşünde. Gazrprom'un önündeki ciddi bir sorun da Çinlilerin, Rusya'nın elinin zayıflığından istidade ederek gaz fiyatında indirim talep etmesi olarak gösteriliyor.



Şirketten yapılan açıklamada yılın ilk 9 ayında uzak mesafe ülkelere yapılan gaz sevkiyatının yüzde 40 azaldığı belirtilmişti. Bu oran 59 milyar m3'e karşılık geliyor. Tahminler yıl sonuna doğru kaybın daha da artacağı yönünde.



Uzmanlara göre, Rusya için alternatif pazarların başında İran ve Pakistan geliyor. Ancak bu pazarların değerlendirilebilmesi için de büyük yatırımlara ihtiyaç var.

Ne olmuştu!

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, AB ülkelerinin Rus doğal gazına tavan fiyat uygulaması durumunda Moskova'nın teslimatları tamamen durduracağını söyledi.



Miller, "Biz her zaman imzalanan sözleşmelere göre hareket ediyoruz. Güvenilir gaz tedarikçisi olmaya devam edeceğiz. Ama Avrupa böylesine tek taraflı bir karar alır ve gazda tavan fiyat ilan ederse, elbette bu tedarikin sona erdirilmesini gerektiren sözleşmenin temel şartlarının ihlali olarak yorumlanır” dedi.



AB ülkeleri, Rusya'dan gaz alımında tavan fiyat uygulanması konusunu son birkaç haftadır tartışıyor. Ancak bazı ülkelerinkatı direnişi nedeniyle bu konuda bir anlaşmaya varılmış değil.

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