THY- Noukşot
0553 313 94 23

"AB'nin İtalya'ya yaptırım uygulayacağından emin değiliz"

Capital Economics Kıdemli Avrupa Ekonomisti Jack Allen:-"AB'nin İtalya'ya yaptırım uygulayacağından emin değiliz"-"Artan tahvil faizleri, İtalyan hükümetinin bütçe konusuna yaklaşımını değiştirebilir"

22 Kasım 2018 Perşembe 11:04
"AB'nin İtalya'ya yaptırım uygulayacağından emin değiliz"

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Capital Economics Kıdemli Avrupa Ekonomisti Jack Allen, Avrupa Birliği'nin (AB) şu ana kadar hiçbir AB ülkesine yaptırım uygulamadığını belirterek, "AB'nin İtalya'ya yaptırım uygulayacağından emin değiliz" ifadelerini kullandı.

AB, İtalya'ya yönelik 2019 taslak bütçesinin kurallara uymadığı ve kamu borcunu düşürmediği gerekçesiyle "Aşırı Açık prosedürü" adlı disiplin sürecini başlattı.

AB Komisyonu, İtalya'nın 2019 bütçe taslağında aşırı yüksek kamu borcunu düşürmeye yönelik etkin önlem alınmadığı gerekçesiyle disiplin sürecinin başlatılması kararı alındığını açıkladı.

AB kurallarına göre, üye ülkelerin bütçe açıklarının Gayri Safi Yurtiçi Hasılalarının (GSYH) yüzde 3'ünün, kamu borçlarının da GSYH'larının yüzde 60'ının altında olması gerekiyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin bildirilmesi ve buna yönelik etkin mücadelenin yerine getirilmesi gerekiyor.

Söz konusu prosedür sonunda İtalya'ya yönelik mali yaptırımlar uygulanabilecek. İtalya, Yunanistan'dan sonra AB'de milli gelire göre en fazla kamu borcu olan ülke konumunda. İtalya'nın, borcunu AB kuralları gereği azaltması gerekmekte.

Yunanistan'ın kamu borcu, GSYH'sinin yüzde 180'ine denk geliyor. Bu oran, İtalya'da yüzde 130 seviyelerinde.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Capital Economics Kıdemli Avrupa Ekonomisti Jack Allen, AB'nin disiplin prosedürünün henüz başlamadığını ifade etti.

"Aşırı Açık prosedürü" nün İtalya'ya direk etkisinin asgari olabileceğini aktaran Allen, AB'nin bu disiplin süreci hakkında henüz bilgi vermediğini ve hiçbir şey bilinmediğini dile getirdi.

Allen, İtalya'nın bütçesinin daha geniş çaplı incelemeye maruz kalacağını ancak İtalya'yı kurallara uymaya zorlama konusunda AB'nin yapabileceği çok az şey olduğunun da altını çizdi.

AB'nin şu ana kadar hiçbir birlik ülkesine yaptırım uygulamadığını belirten Allen, "AB'nin İtalya'ya yaptırım uygulayacağından emin değiliz" ifadelerini kullandı.


-"Avro Bölgesinde İtalya kaynaklı bir kriz olmayacak"


Allen, Avro Bölgesi'nde İtalya kaynaklı bir kriz olmayacağı öngörüsünde bulundu. Artan tahvil faizlerinin İtalyan hükümetinin bütçe konusuna yaklaşımını değiştirebileceğini dile getiren Allen, bunun dolayısıyla olası bir krizi engelleyeceğini söyledi.

Dekabank Başekonomisti Ulrich Kater de Avro Bölgesi'ndeki bütçe kurallarının kritik bir anlama sahip olduğunu ve bu açıdan İtalya üzerindeki politik baskının önemli hale geleceğini belirtti.

İtalya'nın finansal piyasaları üzerindeki baskının da tırmandığını ifade eden Kater, bunun da eşit derecede öneme sahip olduğunu kaydetti.


Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 11:04
  1. İtalya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bileğinin gücüyle "dünyanın" engelini aştı
    1. Bileğinin gücüyle "dünyanın" engelini..
    2. Bursa'da cinayet
    3. Rus seri katile ömür boyu hapis cezası
    4. Başkentte "tombala" operasyonu
    5. "Bir Emre Belözoğlu'nun daha gelmesi..
    6. iPhone'unu kıran MHP'li: O demoydu
    7. Babacan Holding'den yeni kampanya
    8. Karatede yeni hedef olimpiyat
    9. 2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe..
    10. Ümraniye AK Parti belediye başkan..
    11. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 210..
    12. Tatlıses'in kızının "soybağının reddi"..
    13. TCMB'den repo ihalesi
    14. Ankara'da Roma ve Bizans dönemine ait..
    15. 112 Acil Servis'e "inme hastalığı"..
    16. Karanlık dünyası öğrencilerinin..
    17. Van'da PKK'nın eylemde kullanacağı..
    18. İBB'den 15 bin öğrenciye ücretsiz spor..
    19. "Yerli mobil uygulamalar kadın..
    20. Airbus Helikopter, Türkiye pazarında..
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!

    Günün Karikatürü

    22 Kasım 2018
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"
    Türkiye'yi içten çökertiyorlar! MEB onaylı skandal çocuk kitabına büyük tepki
    Türkiye'yi içten çökertiyorlar! MEB onaylı skandal çocuk kitabına büyük tepki