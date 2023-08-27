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Dünya Abluka altındaki Gazze'de 625 bin öğrenci okula başladı
Dünya

Abluka altındaki Gazze'de 625 bin öğrenci okula başladı

Yeniakit Publisher
2023-08-27 15:34:00 -
Abluka altındaki Gazze'de 625 bin öğrenci okula başladı

Gazze Şeridi'nde, 625 binden fazla öğrenci 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte hükümete ve Birleşmiş Milletler (BM) Filistinlilere Yardım ve Çalışma Örgütü (UNRWA)'ya bağlı okullarda eğitime başladı.

Gazze Şeridi'nde, 625 binden fazla öğrenci 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte hükümete ve Birleşmiş Milletler (BM) Filistinlilere Yardım ve Çalışma Örgütü (UNRWA)'ya bağlı okullarda eğitime başladı.

Resmi verilere göre, toplam 803 okulun bulunduğu Gazze Şeridi'nde hükümete bağlı 448 okulda 305 bin öğrenci okurken, UNRWA'ya bağlı 228 okulda 300 bin, 67 özel okulda ise yaklaşık 21 bin öğrenci bulunuyor.

İşgal rejiminin yıllardır karadan, denizden ve havadan abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki okullarda yaklaşık 22 bin erkek ve bayan öğretmen görev yapıyor. Öğretmenlerden 12 bini hükümete, 9 bin 300'ü UNRWA'ya bağlı okullarda çalışırken, 1300'ü de özel okullarda ders veriyor.

Bu arada, nüfus artışı sebebiyle oluşan ihtiyaca cevap vermek ve sınıflardaki yoğunluğu hafifletmek isteyen hükümetin çabaları doğrultusunda bu yıl üç yeni okul inşa edildiği belirtildi. (İLKHA)
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