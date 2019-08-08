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AB’li Yunan komisere Çavuşoğlu’ndan Yunanistan mesajı

11.

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:36
AB’li Yunan komisere Çavuşoğlu’ndan Yunanistan mesajı

11. Büyükelçiler Konferansı’nın Ankara’da kapanış programında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Sorumlu Komiseri Yunan Dimitris Avramopoulos Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini ele alan konuşma yaptı.


Başkente bir süredir devam eden 11. Büyükelçiler Konferansı’nın bugünkü ve Ankara’daki son toplantısı basına açık sürdü. Toplantıda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Sorumlu Komiseri Yunan Avramopoulos, AB-Türkiye ilişkilerine ilişkin konuşma yaptı. Kürsüye çıkan Bakan Çavuşoğlu konuşmasını kısa tuttu ve Yunan Avramopoulos’a dönerek, “Yunanistan bizim için önemli bir ülke. Bazı sorunlarımız var bunları önemsiyoruz, bunlara ilişkin birlikte bazı seçenekleri araştırmalıyız” dedi.



Güçlü iş birliği mesajı


AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Sorumlu Komiseri Avramopoulos ise, “Türkiye 3 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığı için tebrik ediyoruz. Bunun sizin ülkeniz için ağır bir yük olduğunun farkındayım ve bir kez daha ifade etmek isterim ki; AB- Türkiye ile birliktedir ve destek vermeye devam edecektir. Türkiye’nin sürekli olarak göç sorunları ile karşı karşıya kaldığının farkındayım ve bu yüzden güçlü iş birliğimiz devam etmelidir. Türkiye ve Avrupa kaçınılmaz olarak coğrafya, tarih, kültürel ve ortak çıkarlarla bağlıdır. Türkiye’nin Avrupa’ya doğru bir yolda kalması kaçınılmazdır. Emin olabilirsiniz ki; bu ilişkiyi ilerletmek için durmadan çalışacağız. Daha çok barış ve huzur sağlamayı hedefleyeceğiz” diye konuştu.



Terör küresel bir mücadele ile çözülür


Avramopoulos, Türkiye’nin bir kısmının Avrupa’da bir kısmının da Asya’da olduğunu hatırlatarak, ekonomistlerin Türkiye ile ekonomik anlamda iyi ilişkiler ve iletişimler kurması konusunda uyarılarda bulunduğunu bildirdi. Avramopoulos, Türkiye’nin geçmişte terörden dolayı çok sıkıntılar çektiğini hatırlatarak, “Türkiye halkı bir çok kez terör saldırısına uğradı. Ben buradaydım ve bunları gördüm, terörizm herhangi bir sınır tanımaz onun sadece 1 yüzü vardır. Bu bir küresel mücadeledir bu yüzden elimizi taşın altına atmamız gerekiyor. Dünya genelinde daha açık iş birliklerine ihtiyacımız var. Vatandaşlar, devletler ve bütün aktörler arasında. Türkiye coğrafi konumu itibariyle yabancı teröristle mücadele etmede en önemli bir ülke” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:36
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