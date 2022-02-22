Abisi tarafından böyle dolandırıldı!

Antalya’da yaşayan üç çocuk annesi 28 yaşındaki Leyla Yıldırım’ın iddiasına göre 2013 yılında ağabeyi tarafından adına şirket açıldığını belirtti. Yıldırım, ağabeyinin 2015 yılında şirketi kapattığını, 2017 yılında sonra ise sürekli kapısına icra memurlarının dayandığını söyledi.

Ağabeyi Hakkında Suç Duruyusunda Bulundu

İddiaya göre, 2019 yılında ise bu kez kadının ağabeyi borçlarını ödemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine kadın polise giderek ağabeyi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bir süre sonra UYAP sisteminden sorgulama yapan kadın, kendisi adına 64 bin TL vergi borcu, 28 bin TL karşılığında imzalanmış senet ve 23 bin TL birikmiş kira borcu olduğunu gördü.

"Evlendikten Sonra İcra Kağıtları Gelmeye Başladı"

Gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşayan 3 çocuk annesi kadın Leyla Yıldırım, başından geçenleri şöyle anlattı: “2013 yılında ben 18 yaşını doldurduktan sonra abim ve yengem benim yanıma geldi. Bana benim üzerime şirket açacağını söyledi. Ben borcumu bitirir bitirmez şirketi senin üzerinden alacağım dedi. Ben de pek bir şey bilmediğim için tamam dedim. Şirketi kurduktan 2 sene sonra şirketi kapattığını söyledi. Ben de tabi güvendim ve sorgulama yapmadım. Hiçbir ödeme almadım. Ben 2015 yılında gittim ablamın yanına. Sigortalı işe girince maaş kesintisi geldi. Ben de durumu abime sordum halledeceğini söyledi. 2017 yılında evlendikten sonra icra kağıtları gelmeye başladı, icra memurları kapıma geldi. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Abime ulaştım. Durumu anlattım. Borçlar olduğunu söyledim. Bana borçları kapatacağını söyledi. Ben de abim olunca inandım” dedi.