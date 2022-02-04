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Spor A.Bilbao, Real Madrid'i devirdi
Spor

A.Bilbao, Real Madrid'i devirdi

İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Athletic Bilbao sahasında oynadığı maçta Real Madrid'i 1-0 yenerek kupa dışına itti.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 03:02:00 -
A.Bilbao, Real Madrid'i devirdi

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Athletic Bilbao'ya yarı finali getiren golü 89. dakikada Alex Berenguer attı.

Kupada son 16'larda Barcelona'yı eleyen Athletic Bilbao, çeyrek finalde de Real Madrid'i eleme başarısını gösterdi.

Athletic Bilbao 23 kez ile Kral Kupası'nı Barcelona'nın (31) ardından en çok kazanan 2. takım olarak biliniyor.

Real Betis 4 golle turladı

Bir diğer çeyrek final mücadelesinde ise Real Betis, Real Sociedad'ı 4-0 ile geçti.

Real Betis'e turu getiren golleri Juanmi (2), Willian Jose ve Aitor Ruibal kaydetti.

Yarı finalde sürpriz takımlar

İspanya Kral Kupası yarı finalindeki takımlar Rayo Vallecano, Valencia, Real Betis ve Athletic Bilbao şeklinde sıralandı. Barcelona ve Atletico Madrid'in ardından Real Madrid de kupadan elendi ve sürpriz bir yarı final turu ortaya çıkmış oldu.

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