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Gündem Abi Enes Güran 2 arkadaşıyla Narin'i öldürdü amca taşıdı... Narin cinayetinde son durum! Türkiye merak ediyor
Gündem

Abi Enes Güran 2 arkadaşıyla Narin'i öldürdü amca taşıdı... Narin cinayetinde son durum! Türkiye merak ediyor

Yeniakit Publisher
2024-09-17 20:05:00 - 2024-09-17 20:06:58
Abi Enes Güran 2 arkadaşıyla Narin'i öldürdü amca taşıdı... Narin cinayetinde son durum! Türkiye merak ediyor

Narin ile ilgili son dakika haberleri tüm Türkiyenin en çok takip ettiği haberler olmaya devam ediyor. Narin Güran cinayeti son dakika gelişmesinde büyük iddiaya gündeme geldi. Narin'i ağabeyi Enes ve iki arkadaşı mı öldürdü? Türkiye'nin büyük bölümünde akıllarda tek bir soru var: NARİN NE GÖRDÜ?

Narin ile ilgili son dakika haberleri tüm Türkiye’nin en çok takip ettiği haberler olmaya devam ediyor. Akıllarda tek bir soru var: NARİN NE GÖRDÜ? Öyle ki kuran kursundan sonra evine doğru yola çıkan Narin’den o saatten sonra haber alınamamıştı. Narin cinayetinde son durum ne? Yenge Hediye Güran’ın anlattıkları sonrası soruşturmada seyir nereye kaydı? Ağabey Enes Güran Diyarbakır Barosu’na neden başvurdu? Narin Güran cinayetiyle ilgili son dakika gelişmelerini canlı blog haberimizde an be an takip edebilirsiniz…

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içerisinde ve üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. İşte yürütülen soruşturmada son detaylar...

NARİN GÜRAN ÖNCE ÖLDÜRÜLDÜ SONRA PLANLAMA YAPILDI

Narin Güran’ın öldürüldüğü ve kamera görüntülerine ilişkin anların toplam 25 dakika olduğu ortaya çıktı. Ölüm anı ve köyden çıkarılması ise toplam 18 dakika görülüyor. Ölümün ani geliştiği ve sonrasında gelişmelerin yaşandığı ortaya çıktı.Tavşantepe Mahallesi’nde tüm şüphelilerin telefonlarının takip edildiği ve imaj alındığı öğrenildi. Kolluk şimdi niçin ve kim sorusunu arıyor. Niçini kimler yaptığını bulmak için kim sorusuna ise failin ceza alması için.Enes Güran’ın kolundaki şüpheli 2 diş izi oluşmuş. Bu sebeple anne Yüksel Güran’ın bir kez daha diş modeli alındı.Hediye Güran’ın bir kez daha gözaltına alınmasının sebebi baz çalışmaları ve ifadeler üzerine alındığı ortaya çıktı. Burada hem kollukta hem de savcılıkta Tüm suçlamaları inkar ettiğini ve Salim Güran ile yaptığı görüşmelerini açıklayamadığı öğrenildi.Salim Güran’ın eline ve direksiyon alanına DNA örneklerinin bulaştığı belirlendi. Ancak bu salya mı? Sümük mü? Ya da kusmuk mu? Belirlenemedi. Ancak sadece bir DNA örneği ortaya çıktı.

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Yorumlar

İdam bile bunlara ödül olur

Çok iyi organize olmuş profesyonel katil çetesiyle karşı karşıyayız.

Okur

Bu uğursuz köydeki bütün çocuklar devlet koruması altına alınmalı.
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