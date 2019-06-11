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Abe ve Trump telefonda görüştü

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve ABD Başkanı Donald Trump, Abe’nin İran ziyareti öncesi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

11 Haziran 2019 Salı 09:30
Abe ve Trump telefonda görüştü

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve ABD Başkanı Donald Trump, Abe’nin İran ziyareti öncesi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Yarın İran’a üç günlük bir ziyaret gerçekleştirmeye hazırlanan Japonya Başbakanı Shinzo Abe, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga görüşmenin içeriği ile ilgili yaptığı açıklamada, Trump ve Abe’nin İran konusu dahil olmak üzere bölgesel durumlar hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti. Telefon görüşmesinde Abe’nin Trump’a, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya geldiğinde gerginliğin azaltılması çağrısı yapacağını ilettiği öğrenildi. Görüşmede ayrıca bu ay sonunda Japonya’nın Osaka şehrinde gerçekleştirilecek G20 Zirvesi’nin de gündeme geldiği kaydedildi.



Amaç tansiyonu düşürmek


Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono geçen hafta yaptığı açıklamada Abe’nin İran ziyaretini kamuoyuyla paylaşmış, ülkesinin ABD ve İran’la olan güçlü ilişkilerini kullanarak bölgedeki tansiyonu düşürmek için çaba sarf edeceğini belirtmişti.



Uzun zaman sonra ilk


Bu yıl İran ile diplomatik ilişkilerinin 90. yılını kutlayan Japonya’da İran’ı ziyaret eden son başbakan 1878’de Takeo Fukuda olmuştu.


Bu nedenle, üç günlük programı kapsamında İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmesi beklenen Abe’nin gezisi Japonya için büyük önem taşıyor. Orta Doğu’da istikrardan yana olan Japonya’nın, İran - ABD krizinin çözümünde arabulucu rolü oynayabileceği ifade ediliyor.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 09:30
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