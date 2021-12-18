ABD'yi vuran hortumun verdiği zararın maliyeti dudak uçuklattı!

Kentucky'de büyük hasara neden olan Tennessee, Arkansas, Illinois, Missouri ve Mississippi de etkili olan hortumlarda yaklaşık 15 bin yapı zarar gördü.ABD Başkanı Joe Biden, ilk 30 gün boyunca Kentucky'de barınma, enkazın temizlenmesi gibi tüm yardımların federal hükümet tarafından karşılanacağı sözü verirken, sigorta şirketleri ise hortumların maliyetinin 5 milyar doları bulamacağını öngörüyor.

ABD'de 10 Aralık'ta meydana gelen hortumlarda 77'si Kentucky'de olmak üzere 90 kişi hayatını kaybetmişti.