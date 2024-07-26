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Ekonomi ABD'yi ülkeden kovup altınlarını Türkiye'ye teslim ettiler! Her yerden altın fışkırıyor
Ekonomi

ABD'yi ülkeden kovup altınlarını Türkiye'ye teslim ettiler! Her yerden altın fışkırıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-26 21:56:00 -
ABD'yi ülkeden kovup altınlarını Türkiye'ye teslim ettiler! Her yerden altın fışkırıyor

Geçtiğimiz günlerde ABD'yi ülkeden kovan Afrika ülkesi Nijer, altın madenleri için Türkiye ile çalışmalara başladı. Bununla ilgili konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, altın çıkarmak için gerekli çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber'de katıldığı programda Türkiye'nin enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, Afrika kıtasından Nijer ile enerji alanında yaptığı çalışmalarına da değinen Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Nijer'de 3 altın madeni sahasının bulunduğunu ve altın çıkarmak için gerekli çalışmalara 2020'de başlandığını anımsattı.

Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti:

"Hedefimiz 2025 yılında ilk altın üretimini gerçekleştirmek. Nijer, bu anlamda çok zengin kaynaklara sahip bir ülke. Gerek altın madenleri, gerek diğer madenler uranyum madeni olsun, petrol ve doğal gazda da bir potansiyeli var. Dolayısıyla, biz bu ülkelerde maden yatırımlarıyla petrol ve doğal gaz yatırımlarıyla da ülkemizin ihtiyaçlarının bir kısmını dış kaynaklarla karşılamış olacağız."

Bayraktar, doğal gaz merkezi olma yolunda önemli adımlardan biri olan Türkmenistan gazının Türkiye'ye getirilmesi konusuna ilişkin, ilk etapta yıllık 1,5-2 milyar metreküp gazın ilerleyen aylarda veya 2025 başında Türkiye getirilmesini hedeflediklerini söyledi.
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