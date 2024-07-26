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Dünya ABD'yi şaşırtan mesaj! Hamas, ABD'yi Gazze saldırılarını durdurması için Netanyahu'ya baskı yapmaya çağırdı
Dünya

ABD'yi şaşırtan mesaj! Hamas, ABD'yi Gazze saldırılarını durdurması için Netanyahu'ya baskı yapmaya çağırdı

Yeniakit Publisher
2024-07-26 23:30:00 - 2024-07-27 08:58:21
ABD'yi şaşırtan mesaj! Hamas, ABD'yi Gazze saldırılarını durdurması için Netanyahu'ya baskı yapmaya çağırdı

ABD'yi şaşırtan Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "esir takası anlaşmasının defalarca bozulmasının sorumlusu" olduğunu belirterek ABD'ye Netanyahu'ya Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları durdurması için baskı yapma çağrısında bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in "Gazze'deki acil insani duruma ilişkin endişelerini" dile getirmesinin ardından Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Rişk, "Gazze'de insani durumla ilgili kaygı ve halkımızın yaşadığı acılardan üzüntü duyulduğu iddiası yenilenen bir Amerikan yalanıdır. Eğer savaşı durdurmak isteseydiler, durdururlardı. Askeri, güvenlik, siyasi ve istihbarat desteğini Nazi (İsrail) ordusundan geri çekerlerdi." dedi.

Hamas yetkilisi, Harris'in seçim kampanyasına "yalanlar uydurarak, koruduğunu iddia ettiği insan haklarını, uluslararası hukukun güvence altına aldığı işgalciye direnme hakkını göz ardı ederek ve Siyonist oluşumun lehine, Filistin halkının aleyhine sapkın bir vizyonla başladığını" savundu.
ABD yönetimine "soykırım savaşını" durdurma çağrısında bulunan Rişk, şunları kaydetti:

"ABD anlaşmayı (esir değişimi anlaşmasını) defalarca bozanın Netanyahu olduğunu biliyor ve masum halkımıza karşı acımasızca yürüttüğü savaşı durdurması için ona baskı yapmalı."

Harris, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Gazze'deki acil insani duruma ilişkin ciddi endişesini ilettiğini belirterek "Şu anlaşmayı (esir takası) yapalım ve ateşkes ile savaşı bitirelim." demişti.
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Yorumlar

Emekli

Hamas bak kimden yardim istiyor

Necati Gedikoglu

Pes ABD kongresinseki köpeklerin netenyahuyu iyi katliam yapıyor diye nasıl alkisladiklarini görmemiş gibi
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