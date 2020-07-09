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Dünya

ABD'yi sarsan iddia! Trump babasının duygusal tacizine maruz kaldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeğeni Mary tartışmalara neden olan kitabında, Trump'ın uzun yıllar babasının duygusal tacizine maruz kaldığını öne sürdü. Ülke gündeminde uzun süredir tartışmalara neden olan "Çok Fazla, Asla Yeterli Değil: Ailem Nasıl Dünyanın En Tehlikeli Adamını Yarattı" adlı kitap 14 Temmuz'da okuyucuyla buluşacak.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 16:14:00 - 2020-07-09 16:16:26
ABD'yi sarsan iddia! Trump babasının duygusal tacizine maruz kaldı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın aile yaşantısına ışık tutan bir kitap yayımlanacak. Trump'ın yeğeni Mary Trump tarafından yazılan kitaba ilişkin son iddia ise ABD Başkanı'nın uğradığı tacizi konu alıyor.

Mary Trump'a göre ABD Başkanı Trump uzun yıllar boyunca babası Fred Trump'ın baskılarıyla karşılaştı. Klinik psikolog olan Mary Trump'ın basına yansıyan analizine göre Fred Trump, oğlunu yıllarca duygusal olarak taciz etti. Babası nedeniyle ABD Başkanı'nın çocukluğu korku içerisinde geçti.

Mary Trump'a göre, uzun yıllar tacize maruz kalan Trump'ın yaşadığı travmalar nedeniyle ABD Başkanı "mahvoldu" ve "insani duygular geliştirme ve hissetme yeteneğini kaybetti". Ülke gündeminde uzun süredir tartışmalara neden olan "Çok Fazla, Asla Yeterli Değil: Ailem Nasıl Dünyanın En Tehlikeli Adamını Yarattı" adlı kitap 14 Temmuz'da okuyucuyla buluşacak.

Tıpkı Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yazdığı kitap gibi, Mary Trump'ın kitabı da raflarda yerini bulmadan basında geniş bir şekilde yer aldı..

 

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Yorumlar

Abdulcabbar

Trump’ı düşürüp iç karışıklık çıkarmak için, Virüsü de üretmiş olan beynelmilel zındık cemaati düğmeye bastı...iş, dünya savaşına doğru gidiyor...
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Dabudi

Başlığa bakınca cinsel taciz gibi anlaşılıyor. Buda korkunç bir iftira boyutu kazanıyor, kagirde olsa sapkın işler iğrenç! Çocukluğu sadist baba baskısı ile geçti denilebilirdi.
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