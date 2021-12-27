ABD'yi kızdıracak iddia! Rusya'dan "S-400" ve "Su-35" alacaklar

Savunma sanayii analisti ve gazeteci Babak Taghvee'nin iddiasına göre, Rusya ile İran dev bir anlaşmaya hazırlanıyor. Taghvee tarafından toplanan bilgilere göre, 20 yıllık ve 10 milyar dolarlık güvenlik, savunma iş birliği anlaşması kapsamında İran, en az 24 Suhoy Su-35SE ağır avcı uçağı satın alacak.

İddiaya göre bu uçaklar, Mısır'ın bir siparişin parçası oldukları için, halihazırda üretilmiş durumdalar.

Mısır, 2018'de imzalanan bir sözleşme kapsamında, Orta Doğu bölgesindeki ilk Su-35'in müşterisi olacaktı ve yaklaşık 3 milyar ABD Doları karşılığında 24/26 adet uçak alacaktı. Aslında, 15 veya 16 uçak zaten üretildi ve teslimata hazırdı, ancak Mısır'ın Su-35 alımı gerçekleşmedi.

Anlaşmanın tamamlanmasının önündeki engel, ABD'nin Su-35 alması halinde Mısır'a yaptırım uygulamakla tehdit etmesiydi. 200'den fazla F-16, düzinelerce AH-64 Apache helikopteri ve yüzlerce M-1 Abrams tankından oluşan filosunun çalışabilirliği riske giren Mısır, alımdan vazgeçti.

Rusya daha sonra bu Su-35'lerden 11'ini Endonezya'ya satmaya çalıştı, ancak Endonezya Hava Kuvvetleri komutanı, Fransız Rafale ve Amerikan F-15EX lehine Su-35'in jet alımından vazgeçildiğini duyurdu.

İddiaya göre İran, Su-35'i eğitimi için, Hava Kuvvetleri'nden (IRIAF) Rusya'ya gönderilmek üzere 30 adet F-14A Tomcat, MiG-29 Fulcrum ve F-4E Phantom II pilotunu şimdiden seçti. Savunma anlaşması Ocak ayında imzalanırsa, eğitim hemen başlayacak ve 2022'nin ortalarında 24 Su-35SE'nin tamamı teslim edilecek.

S-400 alımı, MİG-29 ve SU-24 yükseltmesi de var

Silahlanma anlaşması kapsamında, 23 MiG-29 ve 25 Su-24MK uçağının ömrünü uzatma, revizyon ve yükseltmenin de olduğu, bu çalışmaların İran tesislerinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Alınacak silah paketi, İran nükleer program tesisleri (İsrail'in açıkça 'vururuz' dediği tesisler) gibi stratejik alanlara daha iyi koruma sağlamaya çalışacak iki adet S-400 uzun menzilli uçaksavar füzesi bataryasının satın alınmasını içeriyor.

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