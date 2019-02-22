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ABD'yi kızdıracak açıklama: Venezuela için savunma planı geliştirdik

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Hugo Chavez döneminde Venezuela için savunma planı geliştirdiklerini ve ekonomiyi geliştirmeye yardımcı olduklarını belirtti.

22 Şubat 2019 Cuma 19:11
ABD'yi kızdıracak açıklama: Venezuela için savunma planı geliştirdik

Belarus haber ajansı BelTA'nın aktardığına göre Lukaşenko, "Hugo Chavez benim dostumdu ve ben ona bazı hatalarından bahsediyordum. O, sıkça bana askeri anlamda dahil danışıyordu, bize geliyordu. Biz onlar için bir sistem geliştirdik ve bu sisteme, aldıkları silahları monte ettik, elinde olmadığı silahı da alması gerekiyordu. Onlara her şeyi madde madde yazdık" dedi.

Chavez'in, ordunun yeniden düzenlenmesi konusunda Belarus'tan yardım istediğini anlatan Lukaşenko, Venezuela yönetiminin çeşitli askeri teçhizat aldığını ama askerlerinin bu teçhizatı kullanacak eğitime sahip olmadığını, bunun üzerine Caracas'a, savunma planı geliştiren bir grup bilim insanı ve uzmanın gönderildiğini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 19:11
  1. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko
  2. Hugo Chavez
  3. Belarus
  4. Venezuela

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