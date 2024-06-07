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Dünya ABD'yi hortum vurdu! Ölü ve yaralılar var
Dünya

ABD'yi hortum vurdu! Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
2024-06-07 15:54:00 -
ABD'yi hortum vurdu! Ölü ve yaralılar var

ABD’yi vuran hortum felakatinde, 1 kişi öldü 13 kişi de yaralandı.

ABD’nin Michigan eyaletinde hortum nedeniyle 2 yaşındaki bir bebek hayatını kaybetti. Maryland ve Ohio eyaletinde ise 13 kişi yaralandı.

ABD’nin Michigan, Ohio ve Maryland eyaletlerini hortum vurdu. Michigan eyaletine bağlı Detroit kentinde bir evin üzerine ağaç devrildi. Evdeki 2 yaşındaki bebek hayatını kaybederken, anne ağır yaralandı. Maryland eyaletinde de ağaçlar ve elektrik hatları devrilirken evlerde hasar meydana geldi, 5 kişi yaralandı. Ohio eyaletinde ise bir akaryakıt istasyonunun çatısı uçtu, iş yerleri hasar gördü. Muskingum County Acil Durum Yönetimi Başkanı Jeff Jadwin, savrulan enkaz parçaları nedeniyle 8 kişinin yaralandığını açıkladı.

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