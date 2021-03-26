  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'yi hortum vurdu: 5 ölü
Dünya

ABD'yi hortum vurdu: 5 ölü

ABD’nin Alabama eyaletinde oluşan hortumlar nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 05:00:00 -
ABD'yi hortum vurdu: 5 ölü

Ulusal Meteoroloji Servisi, vatandaşlara “hortum acil uyarısı” yaparken eyalet genelinde 7 ayrı yerde şiddetli hortum oluştuğunu belirtti.

Calhoun Polis Şefi Matthew Ware CNN’e yaptığı açıklamada, bölgelerinden geçen hortum nedeniyle en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini, ev ve binalarda da aşırı derecede hasar meydana geldiğini söyledi.

"Bodrum katına inin"

Birmingham bölgesi Ulusal Meteoroloji Servisi de Twitter hesabından halkı hortum tehlikesine karşı uyararak, “Evinizin bodrum katına inin, son dakikayı beklemeyin, kendinizi koruyun” ifadelerini paylaştı.

Pelham şehrinde 30 ila 50 binanın hortumdan hasar gördüğü kaydedilirken, evlerin çatılarının uçtuğu, ağaçların ve elektrik direklerinin yıkıldığı kaydedildi.

Poweroutages.us internet sitesi, Alabama’da 17 binden fazla hanede elektrik kesintisi yaşandığı bilgisini paylaştı.

Tehlike devam ediyor

Alabama Valisi Kay Ivery, özellikle Alabama’nın kuzeyindeki 46 bölgede hortum tehlikesinin yüksek oranda gece de devam edebileceği uyarısında bulunarak, vatandaşlara gerekli önlemleri almaları çağrısında bulundu.

Meteoroloji uzmanları, hortuma neden olan hava şartlarının yaklaşık 5,5 milyon kişiyi kapsayacak Alabama, Tennessee, Georgia gibi çevre eyaletlerde de etkisini sürdüreceği uyarısını yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar dikkat! 'Piyasaya sürüldü'
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! 'Piyasaya sürüldü'

Altındaki dalgalanmalar sürerken kimi yatırımcılar alım yaparken kimileri se satma yoluna gidiyor. Alacaklara, kuyumculardan sahte altın kon..
Türkiye’nin yanı başında flaş gelişme! Cepheyi terk ettiler
Dünya

Türkiye’nin yanı başında flaş gelişme! Cepheyi terk ettiler

Suriye'de rejime bağlı askerler, paralarını alamadıkları gerekçesiyle darbeci Hafter saflarına katılma kararı aldılar.
CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul Sözleşmesi protestosunda ahlaksızlık!
Gündem

CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul Sözleşmesi protestosunda ahlaksızlık!

CHP ve İYİ Parti'nin Antalya'da yaptığı İstanbul Sözleşmesi protestosunda bir kadın, üstünü çıkararak objektiflere poz verirken, sözleşmenin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay