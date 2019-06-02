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ABD’ye vize başvurularında yeni dönem!

ABD’de vize başvurularında hazırlanan yeni düzenlemede sosyal medya hesapları da istenecek.

02 Haziran 2019 Pazar 15:59
ABD’ye vize başvurularında yeni dönem!

ABD, vize için başvuranlardan sosyal medya bilgilerini de talep edecek.

ABD Dışişleri Bakanlığının yeni düzenlemesi kapsamında vize için başvuranların sosyal medya isimlerinin, 5 yıllık elektronik posta adreslerinin ve telefon numaralarının isteneceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD'ye yasalara uygun seyahati desteklerken, vatandaşlarımızın korunması adına inceleme sürecini geliştirmek için yeni mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz." denildi.

Diplomatik ve resmi vize başvurusunda bulunanların bu uygulamadan muaf tutulacağı, ancak ABD’ye çalışmak veya eğitim için gitmek isteyen kişilerden sosyal medya bilgilerinin isteneceği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 15:59
  1. ABD
  2. ABD Dışişleri Bakanlığı
  3. sosyal medya
  4. elektronik posta adresleri
  5. Diplomatik
  6. resmi vize başvurusu

YORUM YAZ

  • bende yokbende yok2 sa önce
    Bilişimci olduğum için sosyal medya hesabı açmadım. Yıllar öncesinden sosyal medyayı insanları kontrol etmek için icat ettiklerini biliyordum. Vize için facebook hesabın neden yok dersler ben ne derim acaba? Mecbur muyum?

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