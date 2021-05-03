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Dünya ABD'ye uyarı: Bir felakete dönüşebilir
Dünya

ABD'ye uyarı: Bir felakete dönüşebilir

ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya hakkındaki hasmane açıklamaları hakkında analiz yapan Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest (NI) bu adımın Moskova ve Pekin’i zorunlu ittifaka ittiğini, bu ittifakla olası bir çatışmanın Washington için bir felakete dönüşebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 03:54:00 -
ABD'ye uyarı: Bir felakete dönüşebilir

Dergide yayınlanan makalede, ABD Başkanı Joe Biden’in Rusya hakkında kullandığı hasmane açıklamalarına değinildi ve söz konusu açıklamaların Moskova ve Pekin’i zorunlu ittifaka ittiği, bu ittifakla girilebilecek bir çatışmanın Washington için bir felaketle sonuçlanabileceği öngörüldü.

ABD Başkanı’nın Kongre’de yaptığı konuşmada Rusya ile ipleri germeye çalışmadığı, fakat olası bir çatışmanın Moskova için sonuçları olacağını ve bir yandan da iki ülkenin ortak çıkarları adına işbirliği yapabileceğini söylediği dikkat çekilen yazıda, Biden’in bu sözlerle Rusya lideri Vladimir Putin’e ‘son bir uyarıda’ bulunduğu kaydedildi.

İlişkilerin kötüleşmesi durumunda ABD'nin hem Rusya, hem de Çin ile ‘iki cephede savaşması’ gerekeceğini vurgulayan yazar, “Biden yönetimi, Moskova ve Pekin ile değer çatışması politikasına hazırlandığı için Washington, ABD-Çin-Rusya stratejik üçgeninin temelinde yatan jeopolitik riskleri gözden kaçırmamalı.” ifadelerini kullandı.

Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, Putin’le yaptığı telefon görüşmesinde Rus lidere üçüncü bir ülkede yüz yüze görüşme düzenlemeyi önermişti. Ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, görüşmenin önümüzdeki haftalarda gerçekleşebileceğini açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın görüşme önerisine sıcak baktığını ve incelediğini belirtirken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Putin - Biden arasındaki olası zirvenin Washington'un atacağı adımlara bağlı olduğunu ifade etmişti.

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