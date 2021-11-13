  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Koronavirüs haritasında çok önemli gelişme

Çaycıyken emlak zengini olan CHP'li Gürsel Tekin: Hayatımın her anında haram para kazandım

Tarihte bugün: 13 Kasım 1918 Osmanlı Devleti'nin Başkenti İstanbul’un İşgal Olunması

13.11.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Rusya ile görüştüklerini duyuran Biden: Büyük endişe duyuyorum!

ABD'den İsrail'i rezil rüsva eden karar!

Türkiye'de olsa solcular 'ülke batıyor' çığırtkanlığı yapardı! Oyuncu, eğitim için gittiği Almanya'da garsonluk yapıyor

İntihar eden hamile kadının 3 yaşındaki çocuğundan dehşete düşüren sözler: Babam salıncağımın ipini kesip...

Dursun Çiçek'i terleten Lütfü Türkkan sorusu!

Toygun Atilla Hürriyet'ten istifa etti! 'Sen ne dayanmışsın be abi'
Dünya ABD'ye Türkiye üzerinden S-400 uyarısı
Dünya

ABD'ye Türkiye üzerinden S-400 uyarısı

Donald Trump döneminin Ulusal Güvenlik Başdanışmanı John Bolton, Hindistan'a yönelik S-400 yaptırımlarında muafiyete gidilmesiyle ilgili uyarıda bulundu. Bolton, bu durumun Türkiye ve diğer ülkelerde de benzer bir talep oluşturabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 12:58:00 -
ABD'ye Türkiye üzerinden S-400 uyarısı

ABD'de The Hill gazetesi, Hindistan'a Rusya'dan S-400 satın aldığı için uygulanması gereken yaptırımlarda herhangi bir muafiyete gidilmesinin zincirleme etkileri olacağını yazdı. Geçen ay Kongre'ye bir tasarı sunan senatörler, diğer silah anlaşmalarının geleceği için Hindistan'a S-400 konusunda muafiyet sağlanması gerektiğini belirtmişti.

"Türkler de benzer bir muafiyet isteyebilir"

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik baş danışmanı John Bolton ise, The Hill'e yazdığı makalede bu muafiyetin sağlanmaması gerektiğini belirterek, "Rusya'dan silah satışlarına yönelik yaptırımlardan feragat etmek Washington'da olağan hale gelirse, sorun büyümeye devam edecek. Hindistan'ın muafiyetinin, Rusya'nın dış-askeri satış ajansı Rosoboronexport'un irade eksikliğimizi istismar etmesini sağlarken, Türkiye'den ve diğer olası alıcılardan benzer muamele taleplerini hızla tetikleyeceği de kesin. Türkler yaklaşan seçimlerde Erdoğan iktidardan giderse Türkiye bir muafiyet isteyebilir" ifadelerini kullandı.

"ABD yerine Batı'dan alır"

Bolton yazısında, Hindistan'ın tüm yüksek teknolojili ürünleri ABD'den almasına gerek olmadığına, birçok Batılı ülkenin Hindistan'ın savunma ihtiyaçlarını karşılayabileceğini ve bu ortaklıkla Rusya'nın etkisinin kırılacağını ileri sürerek, "Bu model yalnızca ABD-Hindistan ilişkisi için değil Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda diğer ülke için de önemli. Aksi takdirde Kremlin'in bu ülkeleri ABD'den çekerek kendisiyle anlaşma yapmaya zorlamaya çalıştığı ve Washington'ın etkisini kırmaya çalıştığı aşikar. Muafiyet uygulanmaması halinde Hindistan ve benzeri ülkelerin Rusya ile silah ticaretine aynen devam etmeleri de olası. Bu nedenle Hindistan sorununun çözülmesi gereklidir" ifadelerini kullandı.

Bolton, uzun süre özel güvenlik başdanışmanlığını yaptıktan sonra, Trump'la anlaşmazlığa düşerek görevden ayrılmıştı.

Akşam

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Haydi bunu da yap görelim! Uğur Dündar nihayet kedi olalı bir fare yakaladı
Gündem

Haydi bunu da yap görelim! Uğur Dündar nihayet kedi olalı bir fare yakaladı

Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, haram olan kumarı kötüleyen Sözcü yazarı Uğur Dündar nihayet kedi olalı bir fare yakaladı. Dü..
Karamollaoğlu 'Erdoğan ittifak teklif etti' deyip kararını duyurdu
Gündem

Karamollaoğlu 'Erdoğan ittifak teklif etti' deyip kararını duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'ın kendisine ittifak teklifinde bulu..
Uzman isimden 'altın' uyarısı: Bu son fırsat
Ekonomi

Uzman isimden 'altın' uyarısı: Bu son fırsat

Gram altın fiyatındaki tarihi rekoru değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın fiyatlarındaki yükseliş sürecek mi?" ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay