ABD'ye Türkiye üzerinden S-400 uyarısı

ABD'de The Hill gazetesi, Hindistan'a Rusya'dan S-400 satın aldığı için uygulanması gereken yaptırımlarda herhangi bir muafiyete gidilmesinin zincirleme etkileri olacağını yazdı. Geçen ay Kongre'ye bir tasarı sunan senatörler, diğer silah anlaşmalarının geleceği için Hindistan'a S-400 konusunda muafiyet sağlanması gerektiğini belirtmişti.

"Türkler de benzer bir muafiyet isteyebilir"

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik baş danışmanı John Bolton ise, The Hill'e yazdığı makalede bu muafiyetin sağlanmaması gerektiğini belirterek, "Rusya'dan silah satışlarına yönelik yaptırımlardan feragat etmek Washington'da olağan hale gelirse, sorun büyümeye devam edecek. Hindistan'ın muafiyetinin, Rusya'nın dış-askeri satış ajansı Rosoboronexport'un irade eksikliğimizi istismar etmesini sağlarken, Türkiye'den ve diğer olası alıcılardan benzer muamele taleplerini hızla tetikleyeceği de kesin. Türkler yaklaşan seçimlerde Erdoğan iktidardan giderse Türkiye bir muafiyet isteyebilir" ifadelerini kullandı.

"ABD yerine Batı'dan alır"

Bolton yazısında, Hindistan'ın tüm yüksek teknolojili ürünleri ABD'den almasına gerek olmadığına, birçok Batılı ülkenin Hindistan'ın savunma ihtiyaçlarını karşılayabileceğini ve bu ortaklıkla Rusya'nın etkisinin kırılacağını ileri sürerek, "Bu model yalnızca ABD-Hindistan ilişkisi için değil Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda diğer ülke için de önemli. Aksi takdirde Kremlin'in bu ülkeleri ABD'den çekerek kendisiyle anlaşma yapmaya zorlamaya çalıştığı ve Washington'ın etkisini kırmaya çalıştığı aşikar. Muafiyet uygulanmaması halinde Hindistan ve benzeri ülkelerin Rusya ile silah ticaretine aynen devam etmeleri de olası. Bu nedenle Hindistan sorununun çözülmesi gereklidir" ifadelerini kullandı.

Bolton, uzun süre özel güvenlik başdanışmanlığını yaptıktan sonra, Trump'la anlaşmazlığa düşerek görevden ayrılmıştı.

Akşam