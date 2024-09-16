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Dünya ABD'ye soğuk duş: Zarar 310 milyon dolar!
Dünya

ABD'ye soğuk duş: Zarar 310 milyon dolar!

Yeniakit Publisher
2024-09-16 12:11:00 - 2024-09-16 12:13:32
ABD'ye soğuk duş: Zarar 310 milyon dolar!

Yemen'deki İran destekli Husiler, Katil İsrail'e destek veren ticaret gemilerine el koymaya devam ediyor. Öte yandan Husilerin, her biri 31 milyon dolar değerinde olan Amerikan MQ-9 Reaper insansız hava aracının 10.'sunu düşürdüklerini açıklamasıyla, ABD'nin zararı 310 milyon dolara ulaştı.

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart’ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

DÜN DE İSRAİL'İ 2000 KM'DEN VURMUŞLARDI

İsrail ordusu, Yemen'den atılan balistik füzenin ülkenin merkez bölgesini hedef aldığını, ülkenin farklı bölgelerinde saldırı alarmları çaldığını ve hava savunma sistemlerinden ateşlenen önleyici füzelerin neden olduğu patlama seslerinin birden fazla noktada duyulduğunu açıklamıştı.

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Yorumlar

erkan

Amerikanin yemende ne isi var.
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