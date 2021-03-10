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Gündem ABD'ye sığınan Yunanistan'dan skandal hamle! Türkiye'nin haberi yok zannediyorlar
Gündem

ABD'ye sığınan Yunanistan'dan skandal hamle! Türkiye'nin haberi yok zannediyorlar

Meriç’te kısıtlayıcı askerî kontroller başladı. Yeni güvenlik tedbirleri gereğince Ferecik bölgesi Meriç Nehri kıyısına Yunan ordusundan özel izin alınmadan girilemeyecek. Ankara, gelişmeleri yakından takip ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 07:42:00 -
ABD'ye sığınan Yunanistan'dan skandal hamle! Türkiye'nin haberi yok zannediyorlar

ABD’nin Yunanistan'ın Dedeağaç bölgesine sevkiyatları gündemdeki sıcaklığını korurken bölgede Yunan ordusu tarafından sınırlayıcı askeri kontrol uygulamaları başlatıldı. ABD’nin askerî kuvvet sevkiyatını artırması ile birlikte, Yunanistan’dan, Meriç sınır bölgesinde ilave güvenlik tedbirleri uygulanmasını talep ettiği ve Yunan yetkililerin derhâl kısıtlayıcı tedbirler hazırladığı öğrenildi.

Faaliyetler saklanıyor

Yeni güvenlik tedbirleri gereğince Ferecik bölgesi Meriç Nehri kıyısına Yunan ordusundan özel izin alınmadan girilemeyecek. Bölgeye giriş ve çıkışları ise mekanize piyade tugayının kontrol edeceği bilgisi alındı. ABD ve Yunanistan’ın bu şekilde Türkiye’nin hemen yanı başında gerçekleştirdiği faaliyetlerini gizlemeye çalıştığına, ancak Ankara’nın bölgedeki uçan kuştan bile haberi olduğuna vurgu yapılıyor.

Komutanlar bölgede

Geçtiğimiz günlerde, ABD Avrupa ve Afrika Kuvvetler Komutanlığından Tümgeneral Christopher Mohan, Dedeağaç’a gelerek mühimmatın yanı sıra çok sayıda konteyner, araç ve helikopterlerin boşaltıldığı limandaki indirme çalışmalarını izlemişti.

Gerginlik tırmandırılıyor

ABD’nin Girit’te bulunan Suda Körfezi’ndeki askerî tesislerini geliştirmesi, Yunanistan ile ortak tatbikatlar yapması ve Dedeağaç’ta bir deniz üssü kurması ile devam eden sürecin, bölgedeki gerginliği tırmandırmayı amaçladığına işret eden uzmanlar, bütün bunların Yunanistan'ın planlarının bir parçası olduğu değerlendirmesini yapıyor. Yunanistan aynı zamanda, Batı Trakya’daki Türk toplumuna yönelik baskıcı uygulamalarını her geçen gün artırmaya ve Türkiye’yi haklı tepkilerinde provokatörlükle suçlamaya devam ediyor.

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