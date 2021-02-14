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Gündem ABD’ye ‘Osman Kavala’ tepkisi
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ABD’ye ‘Osman Kavala’ tepkisi

Yeniden Refah Partisi, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Osman Kavala’yı serbest bırakın çağrısına sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 09:03:00 -
ABD’ye ‘Osman Kavala’ tepkisi

 Yeni Akit  Ankara 

Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Rahip Brunson üzerinden Twitter hesabı üzerinden baskı oluşturmaya çalışan ABD eski Başkanı Trump’ın uyguladığı metodun aynısının ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price tarafından aynı yaklaşımla Osman Kavala ve Henri Barkey için uygulanması asla kabul edilebilir bir durum değildir. Dünyanın en karanlık yapılanmasının çatı örgütü olarak faaliyet göstermekte olan CFR’de görev yapmakta olan Barkey için adil ve şeffaf yargılama isteyen Amerika’nın bu dili, ‘uluslararası hukuksuzluk’  anlayışının yeni bir göstergesi niteliğindedir.”


Yeni Akit Gazetesi
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