ABD’ye ‘Osman Kavala’ tepkisi

Yeni Akit Ankara

Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Rahip Brunson üzerinden Twitter hesabı üzerinden baskı oluşturmaya çalışan ABD eski Başkanı Trump’ın uyguladığı metodun aynısının ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price tarafından aynı yaklaşımla Osman Kavala ve Henri Barkey için uygulanması asla kabul edilebilir bir durum değildir. Dünyanın en karanlık yapılanmasının çatı örgütü olarak faaliyet göstermekte olan CFR’de görev yapmakta olan Barkey için adil ve şeffaf yargılama isteyen Amerika’nın bu dili, ‘uluslararası hukuksuzluk’ anlayışının yeni bir göstergesi niteliğindedir.”