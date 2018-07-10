ABD'ye net cevap: Saldırmayacaksanız S-400'lerden korkmanıza gerek yok!

Türkiye'de 24 Haziran'da gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle genel seçimlerin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinesi açıkladığı bu süreçte, ABD'nin Türkiye'ye yönelik politik baskı uygulama girişimleri hız kesmiyor. Bu baskı son olarak, ABD'nin NATO daimi temsilcisi Kay Bailey Hutchinson'ın Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin sözleriyle tezahür etti. Hutchinson açıkça "Türkiye'nin S-400 almaması için her yolu denediklerini" ifade etti.

ABD'li yetkililerin birbirini takip eden ve Türkiye'nin S-400 kararına bir de, kısa bir süre önce ABD Senatosu'nun, aralarında F-35 savaş uçağı ve Patriot hava savunma sistemleri bulunan bir grup önemli silahın Türkiye'ye satışını bloke etme kararını eklenince, ortaya iki önemli soru çıkıyor: ABD, yeni dönemde de Türkiye'ye yönelik politik baskını sürdürecek mi? ABD, Türkiye'ye yönelik bir saldırı gerçekleştirmeyecekse neden Türkiye'nin S-400 alımından bu denli kaygı duyuyor?

"ABD TÜRKİYE'YE BASKI YAPMA PEŞİNDE"

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş'a göre ABD, Türkiye'de yeni kabinenin açıklanmasının ardından başlayan bu yeni dönemde de Ankara'ya S-400 almaması için baskı uygulamaya devam edecek. Karataş konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"ABD, S-400'lerin alınmaması için girişimlerine sonuna kadar devam edecek. ABD Senatosu'ndan geçen yasa tasarısıyla birlikte ABD, Türkiye'ye aslında nota vermiş oldu. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı (Wess Mitchell'in) kısa bir süre önce yaptığı açıklama da, Türkiye'ye nota verir nitelikteydi. Bu ABD yetkili, Türkiye'yi alenen tehdit etti ve ülkeye sopa gösterdi. ABD'nin şimdi de odağında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra oluşturulan yeni kabine var. Bu bakanları da dikkate alarak ABD, baskı girişimine sonuna kadar devam edecek. Tabii, yeni seçilen bürokratların da listesine bakmak lazım. Zira ABD baskı uygularken onları da hesaba katacaktır. Yeni bir yönetim şekli oluştu, kabineye yeni seçilen bakanlar var. Kısacası, Washington bu süreçten istifade ederek ellerinden gelen bütün baskıyı uygulamaya çalışacak"

"ÇİN F-35'İN BÜTÜN SIRLARINI ELE GEÇİRDİ"

Türkiye'yi F-35 sevkiyatı yapmamakla tehdit eden ABD'nin, Rusya'nın Türkiye aracılığıyla F-35'in ‘sırlarını' öğrenebileceğinden korktuğunu söylemesinin "mantık dışı" olduğunu söyleyen Karataş "Şimdi ABD, çıkmış, S-400 satın aldığı takdirde Türkiye'ye F-35 vermeyeceğini söylüyor. ABD, Rusların F-35'lerin gizli sırlarını elde edebileceği iddiasında bulunuyor. Halbuki zaten F-35'lerin bütün bilgileri Çin tarafından çoktan ele geçirilmiş ve Çin çoktan J-31 uçağını yapmış durumda. Şimdi F-35'in ele geçmeyen herhangi bir bilgisi yok. Zaten Çin, bu bilgileri elde ederek çoktan F-35'in aynısını üretmiş. Onun için ABD'nin bu savları, absürt, komik ve mesnetsiz. ABD, artık tutarlı gerekçeler bile sunamaz vaziyette ve böyle iddialar ortaya atarak komik duruma düşüyor" açıklamasında bulundu.

ABD'NİN DERDİ TÜRKİYE'Yİ SAVUNMASIZ BIRAKMAK

Gazeteci Ceyhun Bozkurt ise ABD'nin Türkiye'nin S-400 almasından neden bu kadar korktuğunu açıkladı. Bozkurt konuya ilişkin şu sözleri kaydetti:

"Bu soruyu yanıtlamak için Türkiye'nin etrafına bakmak lazım. Ege, Doğu Akdeniz patlamaya hazır bomba gibi. Suriye ve Irak'tan Türkiye'ye yönelen terör tehdidi yüksek. İlerleyen dönemlerde doğumuzda Azerbaycan ile Ermenistan arasında ciddi bir gerilim, hatta çatışma yaşanabilir. İran'a yönelik baskı başka bir sıcak çatışmaya evrilebilir. Bu durumda Türkiye kendi hava savunma sistemini kurmalı. Ancak müttefiklik ilişkisi bana göre sadece ekonomik ilişkiler düzeyinde olan ABD ısrarla bu alıma karşı çıkıyor, tehdit ediyor. Gerekçeleri de tamamen gerçeği yansıtmıyor. Aslında saydığım gerilim noktalarına bakıldığında, tamamına yakınında ABD'nin Türkiye'nin karşı safında yer aldığını görüyoruz. Suriye'deki teröristlere daha yeni 200 TIR ağır silah, malzeme, mühimmat gönderdiler. Bu silahlar olası bir çatışmada Türkiye'ye karşı kullanılacak. Bu nedenle eğer Türkiye'ye saldırmayacaksa veya saldıracakların arkasında yer almayacaksa S-400'lerden çekinmesine gerek yok. Ancak Türkiye'nin olası saldırıda kendisini savunmasını istemiyorsa, yani savunmasız kalmamızı hedefliyorsa, o zaman bu sorunun yanıtı başka olur."