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ABD'ye meydan okudu: Onları yeneceğiz

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Tahran'da yaptığı açıklamada ABD'yi üreterek yeneceklerini açıkladı.

06 Kasım 2018 Salı 16:00
ABD'ye meydan okudu: Onları yeneceğiz

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, yeni dönemde temel gündemlerinin üretim olacağını, ABD'yi ve yaptırımlarını bu şekilde "yenilgiye uğratacaklarını" söyledi.

Cihangiri, başkent Tahran'da Sanayi Maden ve Ticaret Bakanlığı'ndaki devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, ABD yaptırımlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin "İran'a yönelik yeni oyun sahnelediğini" ifade eden Cihangiri, bunu dikkatle takip edip ona göre kararlar almaları gerektiğini dile getirdi.

Ülkenin durumunun halka samimiyetle anlatılması gerektiğini belirten Cihangiri, "İnsanları endişelendirmek istemiyoruz. Halk, devrimin ve ülkenin asıl sahibidir. Halkın desteği olmadan bu ağır şartlardan çıkabilmemiz mümkün değildir. Yaptırımların etkisi olmayacak demiyoruz ancak bunu en aza indirmeliyiz" dedi.

"Üreterek onları yeneceğiz"

Üretim merkezlerinden faaliyetlerini artırmasını isteyen Cihangiri, "İran üretimi ABD'nin yenilgisinin en önemli göstergesi olacak. ABD'yi ve yaptırımlarını üretim sektörünün duruşuyla yenilgiye uğratacağız" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, hükümetin halka yeni ekonomik baskıların oluşmasından yana olmadığını ve dövize müdahale eden kontrol politikalarıyla ithalat ve ihracata dokunmak istemediklerini de söyledi.

Cihangiri ayrıca ABD'nin yaptırım listesine aldığı İran'ın havacılık ve denizcilik kurumlarının müdürleriyle konuştuğunu, listedeki isimlerin beklenenden az olduğunu kaydetti.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 16:00
  1. İran
  2. ABD

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