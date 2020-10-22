  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ABD'ye kötü haber! Ham petrol stokları azaldı
Ekonomi

ABD'ye kötü haber! Ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon varil azaldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 08:43:00 -
ABD'ye kötü haber! Ham petrol stokları azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon (yüzde 0,2) azalışla 488,1 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi de stokların yaklaşık 1 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 640,1 milyon varil seviyesine düştü. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 1,9 milyon varil (yüzde 0,8) artışla 227 milyon varile yükseldi.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 167 bin varil azalarak yaklaşık 5,12 milyon varil olurken, petrol ihracatı günlük ortalama 901 bin varil artarak 3,04 milyon varil seviyesine yükseldi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 10-16 Ekim haftasında 586 bin varil azalarak yaklaşık 10,36 milyon varil oldu.

EIA'nın Ekim 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporuna göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,2 milyon varil olması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

34

allahımdan dilerim abd kanada brezilya meksika arjantin kolombiya nato  ülkeleri israil rusya çin mayanmar avustralya halklarını ordularını ülkelerini rabbim yerle bir etsin amin
  • Yanıtla
Buzluktan çıkarıp yediler! Hepsi hayatını kaybetti
Dünya

Buzluktan çıkarıp yediler! Hepsi hayatını kaybetti

Çin’de akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Buzlukta uzun bir süre bekletilen erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybet..
Rusya'da gündem Türk SİHA'ları! Savaşa hazır mıyız? sorusunu sordular
Dünya

Rusya'da gündem Türk SİHA'ları! Savaşa hazır mıyız? sorusunu sordular

Türk SİHA'larının Libya, Suriye ve Azerbaycan'daki başarısı Rusları rahatsız etmeye devam ediyor. Kremlin yanlısı Komsomolskaya Pravda günde..
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yakalanan terörist bakın kimin oğlu çıktı
Gündem

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yakalanan terörist bakın kimin oğlu çıktı

İçişleri Bakanlığı, Amanoslar'da düzenlenen operasyonda yakalanan teröristin firari eski HDP milletvekili Demir Çelik'in 'gri kategori'de ar..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay