  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD ve İsrail'i çıldırtan paylaşım: Görevde kalamaz

Anket sonucunu gören Naci Görür isyan etti!

İran'da Pezeşkiyan dönemi! Mazbatasını Hamaney'den aldı

'Pijama' tartışması! Milli sporcuların kıyafetleri polemiğe neden oldu! Biriniz bunların provasını almadı mı?

Leyla Zana’dan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne tehdit!

Milletin adamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi seli! Memleketinde komşularıyla buluştu! Vefasını gösterdi...

Hamas’ın efsane komutanı Ebu Ubeyde ile ilgili dünyayı şok edecek "Türkiye" çağrısı! Çok ama çok şaşıracaksınız

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Geldiği gibi gidiyor... Mourinho yok dedi ve milyon euro çöpe gitti...

Şu rezilliğe bakın hele şu rezilliğe! Müslüman gördüklerinde aslandan kaçan yaban eşekleri gibi oluyorlar

Mehmet Büyükekşi geri dönecek! Kulüpler kendisine artık muhtaç olacak
Dünya ABD'ye iade edildi! Meksika Karteli’nde iç hesaplaşma: O isim El Chapo’nun oğlu tarafından kaçırıldı iddiası
Dünya

ABD'ye iade edildi! Meksika Karteli’nde iç hesaplaşma: O isim El Chapo’nun oğlu tarafından kaçırıldı iddiası

Yeniakit Publisher
2024-07-28 17:52:00 - 2024-07-28 17:53:53
ABD'ye iade edildi! Meksika Karteli’nde iç hesaplaşma: O isim El Chapo’nun oğlu tarafından kaçırıldı iddiası

Dilan ve Engin Polat’ın 40 yıla kadar hapislerinin istendiği davada Dilan Polat’ın tahliye talebi, "somut delillerin bulunması ve henüz savunmasının alınmaması" gerekçesiyle reddedilmiş. 2017'de ABD'ye iade edildi!

Zambada'nın avukatı Frank Perez, El Chapo'nun oğlu Joaquin Guzman Lopez ve askeri üniformalı altı kişinin Zambada'yı Meksika'da Culiacan şehri yakınlarında pusuya düşürdüğünü, zorla bir uçağa bindirdiğini ve isteği dışında ABD'ye getirdiğini söyledi.

Zambada cuma günü El Paso’da çıkarıldığı federal mahkemede uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarını kabul etmedi.

ESKİ ORTAĞININ OĞLU KAÇIRDI İDDİASI

Perez yaptığı açıklamada, "Joaquin Guzman Lopez, müvekkilimi zorla kaçırdı" dedi.

Perez'in iddiası sorulan Guzman Lopez'in avukatı Jeffrey Lichtman, "Bay Zambada'nın kendisine yöneltilen suçlamalara karşı istediği savunmayı yapmakta özgür olduğunu belirtmekten başka bir yorumum yok" dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Perez, cuma günü yaptığı açıklamada Zambada'nın ABD'ye kendi isteğiyle gelmediğini söylemiş ancak "kaçırıldı" ifadesini kullanmamıştı.

İki gün boyunca yapılan görüşmelerde, operasyon hakkında bilgilendirilen çok sayıda ABD'li yetkili, Guzman Lopez'in güç kullandığı iddialarından hiç bahsetmedi.

EL CHAPO’NUN OĞLU TESLİM OLMAYI PLANLIYORDU

Cumartesi günü erken saatlerde Reuters’a konuşan iki mevcut ve bir eski yetkiliye göre, teslim olmayı planlayan Guzman Lopez'in Zambada'yı kuzey Meksika'daki gayrimenkulleri görmek için uçtuklarını söyleyerek uçağa binmesi için kandırdığını bildirdi.

Uçak, söylenenin yerine El Paso yakınlarındaki küçük bir belediye havaalanına indi ve burada federal ajanlar 70'li yaşlarının sonundaki Zambada ile 38 yaşlarındaki Guzman Lopez'i gözaltına aldı.

Operasyon, ABD'li yetkililer için Meksika'nın suç dünyasını yeniden şekillendirebilecek bir darbe oldu.

Zambada Meksika tarihinin en önemli kaçakçılarından biri, ancak El Chapo'nun oğullarıyla babalarının 2017'de ABD'ye iade edilmesinden bu yana araları bozuk.

El Chapo, Colorado'da maksimum güvenlikli bir hapishanede ömür boyu hapis cezasını çekiyor.

Guzman Lopez'in önümüzdeki hafta uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu Chicago'daki federal mahkemede ilk duruşmaya çıkması bekleniyor.

Zambada'nın ise perşembe günü tekrar mahkeme karşısına çıkması bekleniyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23