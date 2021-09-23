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Dünya “ABD’ye güvenmek zaman alacak”
Dünya

“ABD’ye güvenmek zaman alacak”

Mevkidaşı Blinken ile görüşme yapan Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, ABD ve Fransa arasında yaşanan krizden sonra Fransa’nın ABD’te güvenmesi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin normale dönmesinin zaman alacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 19:45:00 - 2021-09-23 19:46:09
“ABD’ye güvenmek zaman alacak”

Münübe Yılmaz

Mevkidaşı Blinken ile görüşme yapan Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, ABD ve Fransa arasında yaşanan krizden sonra Fransa’nın ABD’te güvenmesi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin normale dönmesinin zaman alacağını açıkladı. ABD başkanı Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasındaki telefon konuşmasından bir gün sonra Amerikalı mevkidaşı Blinken ile New York’ta görüşen Le Drian, Avustralya'nın ABD ve İngiltere ile üçlü güvenlik anlaşması imzalayarak, Fransa ile yaptığı denizaltı anlaşmasından vazgeçmesi üzerine görüşmelerde bulundu. Fransa’nın ABD ile ilişkilerini düzeltmesi için zamana ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Le Drian, “İki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesi için zamana ihtiyacımız var. Fakat bununla birlikte ABD’nin de gerekli adımları atarak üzerine düşeni yapması gerekiyor” dedi. Avustralya, ABD ve Fransa arasında yaşanan milyon dolarlık kriz ile alakalı Çarşamba günü açıklama yapan Avustralya başbbakanı Morrison ise Macron’a telefon ile ulaşmayı denediğini, fakat cevap alamadığını belirterek “Hayal kırıklıklarını anlıyoruz. Bu konuda sabırlıyız, bekleyeceğiz” ifadesinde bulunmuştu.

 

 

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