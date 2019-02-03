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ABD'ye gözdağı verdiler: Onları ülkeden çıkaracağız

Irak’ta, Mukteda es-Sadr’a bağlı Sairun Koalisyonu üyesi ve Meclis Birinci Başkan Yardımcısı Hasan el-Kaabi, ülkelerinde bulunan ABD askerlerini çıkarmaya yönelik plan yaptıklarını belirterek, "ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması için meclisten yasa çıkaracağız." dedi.

03 Şubat 2019 Pazar 22:51
ABD'ye gözdağı verdiler: Onları ülkeden çıkaracağız

Irak’ta, Şii lider Mukteda es-Sadr’a bağlı Sairun Koalisyonu üyesi ve Meclis Birinci Başkan Yardımcısı Hasan el-Kaabi, "ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması için meclisten yasa çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Kaabi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Irak'taki üssü tutmak istememin nedenlerinden biri İran'ı biraz izlemek istiyorum çünkü İran gerçek bir sorun." şeklindeki açıklamasını kınadı.

"Ulusal zorunluluk haline geldi"

"Trump, Aynü'l Esed Üssü'ne yaptığı ziyareti gibi bir kez daha Irak devletinin yasalarını ve anayasasını ihlal etti." görüşünü aktaran Kaabi, "Bugün de başka bir provokatif tavırla ortaya çıkarak, 'güçlerinin komşu ülkeye (İran) saldırı için Irak'ta kalacağını' söyledi. Irak'taki ABD varlığını sonlandırmak için herkese çağrı yapıyoruz." vurgusu yaptı.

Kaabi, Irak'ın başka ülkeye saldırı bölgesi olmasını kabul etmeyeceklerini belirterek, "ABD askerleri ve müsteşarlarının ülkeden çıkarılması ve ABD ile güvenlik anlaşmasının sonlandırılması için meclisten yasa çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Sairun Koalisyonu Milletvekili Sabah es-Saadi de açıklamasında, "Trump'ın açıklamalarından sonra ABD ile güvenlik anlaşmasının sonlandırılması ve askerlerini ülkeden kovmak için yasa çıkarılması 'ulusal zorunluluk' haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

"Irak, babanın çiftliği değil"

Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Örgütü Milletvekili Hasan Sari ise Trump'a, "Irak, babanın çiftliği değil." yanıtını vererek, "Hiçbir yabancı gücün topraklarımızda kalmasına izin vermeyiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Amerikan CBS televizyonunda yaptığı açıklamalarda, ABD'nin Irak'taki üssüne çok para harcadığını ve bu üssü orada tutabileceklerini belirterek, "Irak'taki üssü tutmak istememin nedenlerinden biri İran'ı biraz izlemek istiyorum çünkü İran gerçek bir sorun." demişti.

ABD'nin Irak'taki askeri varlığı

ABD, 2003 yılında işgal ettiği Irak'ta, yaklaşık 166 bin askeriyle Aralık 2011'e kadar varlık göstermiş, bu tarihten sonra eski Başkan Barack Obama'nın talimatı üzerine, tüm askerini Irak'tan çekmişti.

Ancak terör örgütü DEAŞ'ın, 10 Haziran 2014'te ortaya çıkmasından sonra dönemin Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin çağrısı üzerine, ABD yeniden askerlerini Irak'a göndermişti.

ABD Dışişleri Bakanlığının yayımladığı son verilere göre, iki ülke arasında 2014 yılında imzalanan askeri stratejik anlaşma uyarınca Irak'ta 5 bine yakın ABD askeri bulunuyor.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 22:51
  1. ABD
  2. Irak

YORUM YAZ

  • OSMANLI OSMANLI 55 dk önce
    Saddamı çok ararsınız hain güruhlar sizi ,yılan kafasını sokmuş delikten çok zor çıkar ordan ,nezaman kendi adamlarını oraya monte ederse ( pkk ) lıları ,ülke kurarlarsa belki o zaman askerlerinin bir kısmını çekebilir .
  • Celil uağmuroğluCelil uağmuroğlu56 dk önce
    Ben bir Iraklı Türkmen olarak dün ve bugün yorumuda yazmıştım Itak Amerikaya mezar olacak demiştim Irak haşkı bizzat Irakın güney bölgesi Şii kesimler çok acımasısz ve vahil bir kesim var Dini inançı ölümümden kormazlar duygusal insan değiler merceilerden emir aldımı ölümü göze alır bir kesim bar orada,,Vesselam,,
  • VatanVatan1 sa önce
    Buyuk şeytan bunun adı bundan sonra
  • dadaşdadaş1 sa önce
    günaydın uyanında balığa gidelim
  • hercaihercai1 sa önce
    Tabii tabi, hemen cikacaklar! Erkek olmazsaniz suruneceksiniz!

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