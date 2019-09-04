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ABD'ye gözdağı: Hayalet savaş uçakları havalandı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Tayvan’a 66 adet F-16 jet satışını onaylamasının ardından Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri, yedi adet beşinci nesil hayalet savaş uçağı J-20’nin uçuş anına ait görüntüleri yayımladı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:24
ABD'ye gözdağı: Hayalet savaş uçakları havalandı

ABD’nin Tayvan’a 66 adet F-16 savaş uçağı satışını onaylaması ile bölgede sular kaynadı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri (PLA-AF), yayımladığı resmi bir video ile 7 adet J-20’nin uçuş anlarını paylaştı.

Çin Devlet televizyonu (CCTV) tarafından yayımlanan bir videoda, PLA-AF tarafından uçurulan J-20’lerin bombardıman uçağı ve elektronik savaş (EW) uçağı gibi fonksiyonlarının yanı sıra iki kişilik bir pilot kabinine de sahip olduğu belirtildi.

Çin havacılık uzmanı Wang Ya’nan’a göre, Çin’in yedi adet J-20’yi uçurmasının ve videosunu yayımlamasının arkasındaki mesaj, Çin ordusunun zaten bölgesel hava üstünlüğünü elde edebilen ve düşmanın stratejik tesislerini imha edebilen önemli sayıda J-20’yi aktif halde kullanabildiği yönünde bir mesaj veriyor olabilir.

Anlam yüklü bir mesaj

Ya’nan, “Bu uçuşun ABD’nin Tayvan’a 66 adet F-16 jet satışını onaylamasından birkaç hafta sonra olması da bu mesaja bir anlam yüklüyor.” ifadelerini kullandı.

J-20’de dünyada bir ilk

Çin’in beşinci nesil savaş uçağı J-20’nin, bombardıman uçağı ve elektronik savaş (EW) uçağı gibi fonksiyonlarının yanı sıra iki kişilik bir pilot kabinine sahip olacağı açıklanmıştı. Günümüzde kullanılan tüm hayalet (stealth) uçaklarda tek kişilik koltuk bulunuyor olması, iki kişilik pilot kabini olan J-20’yi “dünyada bir ilk” konumuna taşıyacak.

J-20'nin baş tasarımcısı olan Yang Wei geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte, Mighty Dragon lakaplı bu uçağın tasarımı gereği özelleştirilebilir bir uçak olduğunu söyleyerek, “J-20, pilotların kontrol panelindeki büyük bilgilerle başa çıkmasına yardımcı olmak için ikinci bir koltuk ve ek bir panel ile donatıldı. Diğer ülkelerin sahip olmadığı değişikliklerin olması, Çin ordusunun asimetrik bir savaştaki kabiliyetini büyük ölçüde artıracak.” diye konuştu.

Yükseltilmiş özelliklerdeki bir J-20’nin daha gelişmiş aviyonik ve yangın kontrol sistemlerine, daha güçlü motorlara ve daha fazla silah yüküne sahip olacağını belirten Wei, “J-20 ayrıca Çinli FC-31’in yeni nesil uçak gemisine entegre edilmek için modifiye edilebilir.” açıklamasında bulundu.

ABD, uçağın süpersonik hızı ve radarlar tarafından tespit edilmeden hava sahasına girme potansiyeli nedeniyle (hayalet uçakların özelliği), F-22’nin taktik bir bombardıman versiyonunu oluşturmak istedi. Ancak plan, ABD Hava Kuvvetleri’nin taktiksel bir strateji uçağı yerine stratejik bir bombardıman uçağı istemiş olması nedeniyle 2006 yılında geri çekildi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:24
  1. Ordu
  2. J-20
  3. Yang Wei
  4. ABD Hava Kuvvetleri
  5. F-22
  6. F-16 savaş uçağı
  7. F-16

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