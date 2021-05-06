ABD’ye F-35 şoku! Üç ülke anlaştı

Almanya, Fransa ile İspanya, yeni nesil savaş uçağı geliştirmek için harekete geçti. Üç ülke ABD'nin F-35 savaş uçağı programına dahil olamamıştı.

Almanya, Fransa ve İspanya, yeni nesil bir savaş uçağı geliştirmek amacıyla atılacak adımlar konusunda anlaşmaya vardı.

Reuters'a açıklama yapan bir Alman savunma yetkilisi, anlaşmaya ilişkin detayların mayıs ayının ortasında yapılacak görüşmeyle belirleneceğini kaydetti.

Yeni savaş uçağının 2040'tan itibaren Fransız Rafale ile Alman ve İspanyol Eurofighter'ların yerini almasının planlandığı ifade edildi.

Almanya, Fransa ve İspanya, ABD'nin 5. nesil F-35 savaş uçağı programına dahil olmamış, Almanya, kendisine sunulan F-35 satın alma teklifini kabul etmemişti.