ABD’ye bir tepki de MHP’den
ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma yönündeki Eylül 2020'de aldığı kararın kapsamını genişletmesine bir tepki de Cumhur İttifakı ortağı MHP’den geldi.
YENİ AKİT ANKARA
ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma yönündeki Eylül 2020'de aldığı kararın kapsamını genişletmesine bir tepki de Cumhur İttifakı ortağı MHP’den geldi.
MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD, Kıbrıs Rum Kesimine silah ambargosunu kaldırarak Türkiye’ye karşı hasmane girişimlerine bir yenisini daha ekledi” dedi.