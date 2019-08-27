ABD’ye anlam yüklü mesaj! Erdoğan ve Putin beraber inceledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile birlikte Rus SU-57 savaş uçağını inceledi. ABD'nin F-35 savaş uçağı vermemesinin ardından Rusya'da çekilen fotoğraf karesi, Amerika'ya mesaj olarak yorumlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'nın hemen dışında yer alan Jukovskiy şehrinde düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda Rusya’nın beşinci nesil Su-57 savaş uçağını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile beraber inceledi Rus Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov bugün yaptığı açıklamada, fuara katılacak Başkan Erdoğan'a hem Su-57 hem Su-35'i tanıtılacağını ifade etmişti.



Rus Başbakan Yardımcısı bahsedilen uçaklardan birinin Türkiye'ye sevk edilme ihtimaline ilişkin soruya ise, "(Türkiye uçakların) satışlarının yapılıp yapılmayacağı ihtimali gösterime bağlı olacak, birazcık bekleyin" cevabını vermişti. Rusya'dan Türkiye'ye Su-57 teklifi: İş birliğine hazırız Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostec'in Üst Yöneticisi Sergey Çemezov, Türkiye'yle hava savunma sistemi alanında iş birliğini geliştirmek istediklerini söyleyerek, “Türkiye, Su-57 savaş uçağı için cazip bir pazar. Eğer Türkiye, Rus Su-57 savaş uçağı almak isterse bu alanda da iş birliği yapmaya hazırız” ifadelerini kullanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.