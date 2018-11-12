ABD'ye ait savaş uçağı düştü
Amerikan donanmasına ait F/A 18 jeti Filipin Denizi'ne çakıldı, uçaktaki pilotların ikisi de kurtuldu. Reuters haberi 'son dakika' koduyla verdi.12 Kasım 2018 Pazartesi 08:54
Reuters haber ajansı, ABD savaş uçağının düştüğünü bildiriyor.
Amerikan donanmasına ait F/A 18 jeti Filipin Denizi'ne çakıldı, uçaktaki pilotların ikisi de kurtuldu.
Resmi açıklamaya göre, savaş uçağında mekanik bir problem yaşandı.
ABD donanması, Pazartesi günü gerçekleşen kazanın ardından soruşturma başlattı.
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