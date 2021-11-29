Abdurrahman Dilipak'tan 'Omicron' açıklaması! Süreç en başa döndü

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Gazeteci Abdurrahman Dilipak, koronavirüsle mücadele sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Süreç sil baştan yaşanacak'

"Omicron" varyantına değinen Dilipak, "Daha önce söyledikleri her şey, PCR test de, ilaçlar da, aşı ile tedavi yöntemi de, hepsi iflas etti." dedi.

PCR testin güvenilirliliğinin henüz ispatlanamadığını söyleyen Dilipak, "PCR testide yenileyeceklermiş. Süreç sil baştan yeniden başlayacak." dedi.

Yeni varyantların önüne geçilemeyeceğini belirten Dilipak, "Diğer aşılardan olmadığım gibi Turkovac da olmayacağım." diye konuştu.