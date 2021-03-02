Abdurrahman Dilipak'tan kripto para açıklaması

Yeniakit'in Youtube kanalında yayınlanan "Konuşulmayanlar" programına konuk olan gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, kripto para meselesi hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Son günlerde kripto para meselesinin yeniden dünyanın gündemine oturduğunu anımsatan Dilipak çok çarpıcı ifadeler kullandı. Türkiye'nin kripto para sıralamasında dünyada üçüncü sırada yer aldığını belirten Dilipak, "Türkiye'ye Rusya, Çin ve Ortadoğu'dan gelen çok ciddi bir trafik var" dedi.

Bazı çevrelerin Türkiye'yi bir "para aklama merkezi" gibi kullanmak istediğini ifade eden Dilipak, koronavirüs salgını nedeniyle büyük zarara uğrayan ABD'nin faturayı Çin'e kesmek istediğini söyledi.

ABD'nin Çin'e trilyonlarca dolar tutarında bir fatura çıkarmak istediğini kaydeden Dilipak, "ABD Çin'in elinde bulunan bütün dolar stokunu araştırmak istiyor" diye konuştu.

Çin'in de bu nedenle parasını ülke dışına kaçırmaya çalıştığını aktaran Dilipak ayrıca FED'in de çok yakında yeni bir sanal para açıklayacağını sözlerine ekledi. İngiltere ve Avrupa Birliği'nin de bu konuda bir çalışması olduğunu dile getiren Dilipak değerlendirmesinin devamında şunları kaydetti: