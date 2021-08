Abdurrahman Dilipak’tan gündemi altüst edecek çıkış: Yangınların onunla bir ilgisi olabilir

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, bugün kaleme aldığı “Derin gerçek ve derin yalan” başlıklı yazısında, Covid-19 pandemisi ve Elon Musk’ın starlink uydularıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Abdurrahman Dilipak, “Bu CoVID komplosu Ankara’nın başını çok ağrıtacak. Bu şişenin içinde ne var, ver inceleteyim diyorum vermiyorlar. Ama bu sıvıdan dolayı bir zarar olursa sorumluluk bana ait diye imzalamamı istiyorlar. Bu ne dine, ne ahlaka, ne hukuka uyar. İmzalamamı istediğiniz belgenin üstünde ne yazdığını okumamı engeller gibi, orada anlatılanlarla, o “mal”ın aynı ya da gayrı olup olmadığını bilmek istiyorum. Bu anlayışla gümrükte de işlem yapamazsınız, hiçbir mal da alamaz ve satamazsınız. Ama böyle bir komedi yaşanıyor ülkemde. Allah’tan korkun, kuldan utanın ya hu!” diye yazdı.

İşte Dilipak'ın dikkat çeken ifadelerinin devamı:

Ağuyu gizlemek için kavanoza katılan bal. Ülkemde yaşananlara bakıyorum da üzülüyor insan. Memleket yanıyor, olanları savunan ve eleştiren birileri siyasi rand peşinde. Birileri kuklacıları bırakıp kuklalarla uğraşıyor. “Hafıza-i beşer nisyan ile malüldür”. “Ol mahiler ki, derya içredir de deryayı bilmezler”. Tarih övgü ya da sövgü kitabı değildir. Tarih bir toplumun tecrübeler birikimidir. Ortak hafızasıdır. Ve tarih ders alınmazsa tekerrür eder.

Elon Musk (LA) güneş ışığını yansıtarak dünyada aydınlık ya da yangın çıkarma planları yaparken Bill Gates (LA) güneşin önüne iyonize bir perde oluşturma planları yapıyor. Boş verin bunları, daha keyifli oyunlar, eğlenceli kurgu filmler ve alışveriş yapmanızı sağlamak için Facebook’un uzaydan internet sağlama ekibini satın alan teknoloji devi Amazon da, dünya çevresine 3236 uydu yerleştirdi. Uydular 500 km’den az uzaktaki alçak irtifa uyduları 30Ghz ile internet sağlayacak. Çin ise 6G test uydularını geçen sene göndermişti. Starlinkler bu ay başında aktif edildi. Bu yangınların Starlinklerle ilgisi olabilir mi!. İnternet ve cep telefonları artık ulusal şirketlerin elinden alınıyor ve uluslararası sistemin kontrolüne geçiyor.

“Küresel ısınma yalanı, iklim değişikliği bahanesi ile tüm benzinli araçların yasaklanması ve tüm araçların elektrikli olmasını isteyecekler.. Yeni araçlar zaten bu uydulara bağlı olacak. Bunun için Elon Musk dahil birçok uydu firması zaten daha önce yazdığım gibi izin ve onayları aldı. Aslında bunlar projenin ufak bölümü, asıl amaç insanlarla ilgili her şeyi ülkelerden bağımsız uzaydan kontrol ve takip etmek. Her insanı numaralandırma bile bu projenin parçası. Gayeleri herkesi ve her işi tek bir merkezden yönetmek. İnsanları takip için kullandıkları cihazların, kayıtlı kişinin kullandığından emin olmak için bile şifreleri kaldırılıp, sadece biyolojik doğrulama ile girişe izin vermeye çalışıyorlar.

Şu an istedikleri kişinin hesabını nasıl kapatıyorlarsa, yakın gelecekte aynısını kişinin interneti ve tüm cihazları için yapabilecekler. Avrupa’da kaosun ilk işaretler ortaya çıkmaya başladı. Türkiye’de patladı patlayacak. Almanya henüz beklemede, çünkü eylülde seçimler var. Almanlar 1 ay beklesinler. Çözümü kaosu çıkaran küreselciler bulacak! Küresel ısınma, iklim değişikliği, depremler, güneşteki patlamalar, bin yılda bir gerçekleşen tabii bir olay. Birileri bunu kullanarak yeni dünya düzenini dayatmak istiyor.”