Abdurrahman Dilipak'tan çok çarpıcı 11 Eylül analizi!

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Yeni Akit youtube kanalına konuşan Gazeteci Abdurrahman Dilipak, 11 Eyül'de düzenlenen İkiz Kuleler saldırısını değerlendirdi.

Dilipak, saldırının arka planında belirsizlikler olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu olay bahane edilerek Irak işgal edildi. Ve hala bu işgal bir şekilde sürüyor. Amerika geçen 'ben başka insanları korumak için kendi askerlerimin hayatını riske atamam' gerekçesi ile 'bırakıp gidiyorum' dedi. Niye gitti? Afganistan'da da her şeyi bırakıp gitti. Niye? İşte bu soruların cevabı yok."

Pilotun pasaportu nasıl sapasağlam bulundu?

"Biz bu eylemi, kim, neden yaptı bilmiyoruz ama bildiğimiz çok komik bir olay var. Bu binalardan birisine bir uçak çarptı. Biliyorsunuz 'uçakların birisi Beyaz Saray'a gidiyordu, vuruldu' dediler. Bir tanesi için de 'Pentagon'a çarptı' dediler. Orayı bir füze mi vurdu, bir uçak mı? Bunu da bilmiyoruz. Bilinmeyen bir başka nokta, bu uçağı kaçıran bir Suudi korsandı. Ve bu korsanın pasaportu, yıkılan binanın enkazı içinde sapasağlam bulundu. Bir çeliğin bile buharlaşmasına karşın, bir pasaportun sapasağlam bulunması çok manidar."

'Soruşturma izni bir oyun olabilir'

ABD Başkanı Biden'ın 11 Eylül saldırısına ilişkin soruşturma izni vermesine dikkat çeken Dilipak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu işi bir yanıyla Suudi Arabistan ile ilişkilendirdiler. Bir yandan DAEŞ ile ilişkilendirdiler. İşin ucu ta Afganistan'a kadar uzayabilir. Onun için bugünden ülkesinde olan bir olayı artık kamuoyuna açıklıyormuş gibi inanmamak gerekir. Oyun içinde oyun olabilir."