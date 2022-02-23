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Spor Abdurrahman Dilipak'ın dediğine geldiler! Dünyaca ünlü kulüpten 'aşı olanları oynatmayacağız' açıklaması
Spor

Abdurrahman Dilipak'ın dediğine geldiler! Dünyaca ünlü kulüpten 'aşı olanları oynatmayacağız' açıklaması

Romanya Ligi'nin başarılı ekiplerinden Steaua Bükreş'in Kulüp Başkanı Gig Becali, koronavirüs aşısı olan futbolcularını oynatmayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 17:04:00 - 2022-02-23 17:09:40
Abdurrahman Dilipak'ın dediğine geldiler! Dünyaca ünlü kulüpten 'aşı olanları oynatmayacağız' açıklaması

Steaua Bükreş Kulüp Başkanı Gig Becali'den dikkat çeken bir aşı çıkışı geldi. Başkan Becali, aşı olan futbolcularını kadro dışı bırakacağını söyledi.

'Güç kaybı yaşıyorlar'

Kulüp Başkanı Becali'nin kararını açıklayan Emanuel Roşu, "Becali, aşı olan futbolcuların maçlarda güç kaybı yaşadığını düşünüyor." dedi. Becali'nin, "Aşı olanlar da ölüyor." dediğini aktaran Roşu, bundan böyle aşı olanların kadroya alınmayacağını duyurdu.

Gazeteci Abdurrahman Dilipak da koronavirüs aşısının güvenilir olmadığını defalarca gündeme getirerek, aşılara güvenilmemesi gerektiğini kamuoyu ile paylaşmıştı.

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