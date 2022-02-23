Abdurrahman Dilipak'ın dediğine geldiler! Dünyaca ünlü kulüpten 'aşı olanları oynatmayacağız' açıklaması
Romanya Ligi'nin başarılı ekiplerinden Steaua Bükreş'in Kulüp Başkanı Gig Becali, koronavirüs aşısı olan futbolcularını oynatmayacağını açıkladı.
Steaua Bükreş Kulüp Başkanı Gig Becali'den dikkat çeken bir aşı çıkışı geldi. Başkan Becali, aşı olan futbolcularını kadro dışı bırakacağını söyledi.
'Güç kaybı yaşıyorlar'
Kulüp Başkanı Becali'nin kararını açıklayan Emanuel Roşu, "Becali, aşı olan futbolcuların maçlarda güç kaybı yaşadığını düşünüyor." dedi. Becali'nin, "Aşı olanlar da ölüyor." dediğini aktaran Roşu, bundan böyle aşı olanların kadroya alınmayacağını duyurdu.
Gazeteci Abdurrahman Dilipak da koronavirüs aşısının güvenilir olmadığını defalarca gündeme getirerek, aşılara güvenilmemesi gerektiğini kamuoyu ile paylaşmıştı.