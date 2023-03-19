Abdurrahman Dilipak yeni kitabında 'Z Kuşağı'na seslendi! Yarının dünyası 'Bal kabında zehir'

Dilipak'ın kitabı, Hayy yayıncılığın editörleri tarafından, Z kuşağının sosyal media ve çevrelerinde konuşmalarından derlenen sorular üzerine kurgulandı.

Abdurrahman Dilipak kitabında "Ağuyu altın tas içre sunarlar, bal da onun suç ortağı olur" şeklindeki bir uyarıdan yola çıkıp, şeytanın ilk insan Hz. Adem'e (a.s.) vadettiği "yeryüzünde bir cennet ve ebedi bir hayat" vaadini hatırlatarak, gençlerin şeytani bir tuzakla karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyor.

Olayları, din, ilim ve yaşanan gerçekler çerçevesinde değerlendiren Dilipak, Human 2, Endüstri 4, Trans Humanizm, toplumsal cinsiyet, tarih sonu, medeniyetler arası çatışma, NeuraLink gibi konulara açıklamalar getiriyor.

Kitabın tanıtımında ise şu ifadeler yer alıyor:

Yeni bir çağın eşiğindeyiz. Birileri bu çağın fırsatlarla dolu olduğunu, insanoğlunu büyük bir değişimin beklediğini söylüyor. Ama bu değişimin ne pahasına gerçekleşeceğinden söz etmiyorlar. Zehri altın tas içinde sunuyorlar, bal da onun suç ortağı.. Sorgusuz sualsiz itaat etmemizi istiyorlar. “Islah edicileriz” diyorlar, oysa onlar “bozguncuların ta kendileridir”. “Sureti haktan” gözüküyorlar ama gizledikleri başka niyetleri olduğu açık. Allah’ın yarattığı ve muhatap aldığı “insan” olarak kalmak istiyorsak uyanık olmalı ve bu planları bozmalıyız. Uyanmak ise bilmekle başlar. “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” Allah bizi “bilişelim” diye farklı topluluklar halinde yarattı. “Bilelim, bilişelim; dünya kimseye kalmaz.” Uyan kardeşim uyan, galiba ahir zaman! Abdurrahman Dilipak, günümüze ve geleceğe dair soruları cevaplarken çağın sorunlarına ve çözüm yollarına dair geniş bir perspektif sunuyor.

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Yazar hakkında

Dilipak’ın bugüne kadar yayınlanmış 70’e yakın kitabı bulunuyor. Öte yandan büyük bir ansiklopedi hacmından daha fazla savunmaları; bir o kadar TV programları, bir o kadar da değişik konularda konferansları bulunuyor.

Dilipak’ın ilk yayınlandığında büyük ses getiren resmi din eğitimine eleştirel bir bakış açısı getiren 'Bu din benim dinim değil' adlı kitabı, bugünkü müfredatı da içine alacak şekilde, eski metinle birlikte yeniden yayınlanıyor. Kitap Kayıt yayınları arasında çıkacak. Eski kitabın ilk baskısı 1993’de yapılmıştı.